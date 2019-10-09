贸易与领土争议 中印确认习近平与莫迪周末会谈

10月9日星期三，中国与印度官方确认，习近平将会和印度总理莫迪在周五和周六举行非正式首脑会谈。双方的贸易和领土争端将受到关注。

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印度外交部在一份公告中对两国首脑的周末会晤进行了确认，其中指出“习近平将在9月11日和12日第二次非正式高峰会期间访问印度金奈，这两个人口加起来占据世界人口将近四成的亚洲巨人，解释将就双边重要话题，地区与国际局势展开对话”。印度媒体报道称习近平和莫迪将会前往印度沿海城市马马拉普拉姆，这个城市以石刻和庙宇闻名。

今年夏天印度对其所控制的争议克什米尔地区的自治权进行了较大改动，引发中国不满：克什米尔地区东部的一部分，处于喜马拉雅无人区，是新疆与西藏交界处，中国认为该处的拉达克部分区域属于中国所有。除此之外中国也在联合国对巴基斯坦在印巴领土争端问题上予以外交支持。人民大学国际关系学院任教的成晓河对法新社表示，“中国理解巴基斯坦现在面临的情况，也支持巴基斯坦，因此中印关系达到了一个非常微妙的点”。周二，中国刚刚迎接巴基斯坦总理伊姆兰-汗进行了为期两天的国事访问。中国外交部发言人耿爽在周二的新闻发布会上表示，中印“妥善管控分歧和敏感问题”。