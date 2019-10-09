遭新华社时评点名批评 香港教协：素来呼吁学生远离冲突

中国官媒新华社在周二发表了题为《救救孩子，远离暴力！》的社评，文章批评香港教协对当前事态演进的表态，是“偏见及助纣为虐”，呼吁学生应远离暴力，又点名批评教协副会长、教育界立法会议员叶建源支持学生上街，宣扬“港独”。对此，叶建源本人在周三回应指出，教协素来呼吁学生远离冲突场面，亦不支持“港独”。

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据香港警方在周二记者会上公布的消息，自今年6月至今，警方已拘捕超过2300人，年龄介乎12至83岁，主要被指涉及非法集结、暴动、藏有攻击性武器和没有遵从要求脱去蒙面物品等罪行。警方发言人称，自上周五至昨日（禁蒙面法宣布颁布以来），警方共拘捕241人，年龄介乎12至54岁；当中有77人涉及用物品蒙面被捕，亦有74人因身处非法集结蒙面，以及涉嫌不合作，没有遵从要求脱去蒙面物品被捕。事实上，自今年6月香港爆发“反送中”抗议活动，随着时间的发酵越来越多的年轻人和学生，甚至是未成年人走向了用不同形式要求实现他们口中“五大诉求”的前线。这其中包括部分参与与警察对峙和冲突的“勇武派”，也有不少的年轻人以组织铸成“人链”，张贴“列侬墙”和参与和平集会等方式表达他们的政治诉求。有报道显示，以9月9日为例，当天就有中学生发起在上课前铸成“人链”活动，参与学校在全港达到200家，其中光新界元朗区的“人链”就长达1公里。

与此同时，也有部分激进派学生成为了与警察对峙的“勇武派”成员。10月1日更有中五学生（高一）在与警方的近距离冲突中，被在场的一名警员拔枪以实弹所伤。他中弹的部位是左肺，子弹卡在心脏左侧3公分位置，肋骨有裂痕，有气胸症状，伤情一度垂危。这名学生后被证实在荃湾公立何传耀纪念中学就读。事件发生后，警方以涉事警员"在雷光火石下受近距离袭击，因感到自己及同袍生命受威胁而采取开枪的行动，认为合理、合法、合乎国际惯例”作出回应。这名学生的同学和校友则在事发一天后于学校内外举行示威，声援受伤学生，要求校方谴责警方，也有网民举行静坐。他的同情者认为，警方实弹伤人只会使暴力加剧，更有示威者高呼"香港警察故意杀人"，"立即解散警察"等口号。

目前这名受伤学生及另外6人已遭到逮捕，并被控参与暴动、袭警等罪名，于3日在法院提堂。受伤学生等三人因仍在医院接受护理则未能出庭。其所就读的中学事后发表声明承诺不会开除其学籍。而就在上周五《禁蒙面法》即将生效之前，大约晚上十点多，元朗大马路近大棠路站路口又传出一名14岁的示威少年大腿遭休班警员开枪中枪事件。与此同时，根据媒体和网民上传的报道可以看到，警方在抗议活动所逮捕的人群中有不少未成年人面孔的抗议者出现，这一情况也引起各界关注和担心。就这一现象，新华社的时评指出，不少示威者均为年轻人，而香港教师有“煽风点火之徒”，“蛊惑心智尚未成熟的年轻人，甚至未成年人走上街头”。文章还称，于如何清除教师群体中“害群之马”的问题上，教协未有发声；批评教协对事件表达的震惊及声援，为“不见专业，只见偏见；不求恢复平静、而是助纣为虐。”

文章点名提到，“2016年8月，教协负责人叶建源公然表态支持中学生在校园内宣扬‘港独’”。文章称，“今年8月中旬，教协更纵容乱港团体煽动学生罢课。”文章还提到，“何传耀中学学生袭警中枪后，教协发出的声明，闭口不谈学生的暴力袭警行为，而是口口声声谴责‘警方开枪令严峻的局势更火上加油’”。该时评强调，“看来枉顾事实，本末倒置的无端指责，就是教协所谓‘以教育专业的态度处理问题’”。文章扬言，“作为香港大、中、小学和幼儿园教师最大的团体，这个城市参与会员最多的组织，教协最好还是对平息当前乱局发挥积极、正向的作用，而不是相反。”对此，教协副会长叶建源向媒体回应称，上述内容与事实不符，并指教协素来呼吁学生远离冲突场面，也不支持“港独”，又说有关评论只针对年轻人参与示威，却回避警方“执法不公”。

叶建源认为，反对学校革除受到枪伤的两名中学生学籍，强调香港实行普及教育，无论涉事学生是否被定罪，教育制度都应该对他们不离不弃。他又说，政府实施禁蒙面法后，相信学校可以自行处理学生在校内戴口罩的情况，希望教育局不要施加过分压力，但年轻人应避免触碰法律风险，以免被检控。针对香港当前局势，不少声音也指出，除了在呼吁“勇武派”示威者停止采用暴力手段抗议的同时，港府应主动出面与抗议者进行沟通和谈判，正如林郑月娥特首日前举行的首次“社区对话”应诚恳的继续进行，以和平手段促使双方商议矛盾，削减分歧和缓解暴力事件，而不是一味将警队作为应对政治问题的强力工具拖延。