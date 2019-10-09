NBA总裁表示不可能自赋权力管制言论 上海取消球迷之夜互动

涉港推文政治-体育危机当中，上海东方体育中心举办的“2019 NBA 球迷之夜”球迷互动活动被取消。

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上海市体育总会10月9日发布通告，称“鉴于NBA（美国职业篮球联赛）联盟所属的休斯顿火箭队总经理莫雷日前发表的不当言论，以及NBA总裁萧华的不当表态，取消原定于当天在上海东方体育中心举办的‘2019NBA球迷之夜’球迷互动活动”。周四原定的布鲁克林篮网与洛杉矶湖人队之间的表演赛目前为止将按原计划举行，但法新社与路透社表示比赛是否能如期举行，仍有变数。

美国职业篮球联赛与中国官方的这场危机在上周五被点燃，莫雷在推特上发布了一则推文，上面写着“为自由战斗，支持香港”。这引发了中国篮球球迷和官方的愤怒，指责莫雷“对中国主权进行干预，挑唆香港暴力”，并认为“法律以外的言论不在言论自由的范围之内”。央视与腾讯已经宣布，不对周四上海的篮网与湖人之间的赛事，以及周六在深圳的比赛进行播出。周二，NBA通过萧华指出，将不会为涉事推文道歉，并且将继续支持言论自由。萧华应在当地时间周三抵达上海，希望就事态与中国方面负责人会面商谈。

NBA在华多年来致力于扎根中国市场，莫雷有关香港的推文遭到大陆批判之后，NBA初始的公告表示“对莫雷的不当言论感到深深遗憾” ，但招致众多美国政客和民意质疑“是否为了在中国扩展业务而出卖灵魂”。面对压力，萧华发布公告，称“已经认识到早前的公告让很多人愤怒，让公众对NBA所捍卫的（理念）产生困惑。NBA在过去30年当中，和中国人民的关系取得了长足发展，见识到了美国和中国之间，篮球作为联通个体的重要渠道。同时NBA方面也认识到，美中两国有着不同的政治系统和信念，就像大多数国际机构一样，NBA在不同政治体系的地方广泛开展业务，但是如果有人质疑NBA的动机，他们需要明白这不仅仅限于做生意…NBA在任何情况下都不可能自赋权力，去管制球员，职工或者产权人的言论，在何种主题上，说什么，不说什么，简而言之NBA不能以这种方式去运行”。