苹果下架全港抗争即时地图 安卓暂不受影响

衡量中国官方的警告，苹果公司在香港应用商城下架争议应用软件“全港抗争即时地图”，安卓使用者暂时不受影响。

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苹果公司在10月10日星期四对其应用软件“全港抗争即时地图”（HKmap.live）做了下架处理，但安卓的使用者们依旧可以下载使用。

“全港抗争即时地图”因追踪香港警方，为使用者发出警察预警而受到中国官方谴责，认为是给暴徒开路提供庇护，官方媒体曾对苹果公司发出严正警告，其中，中国日报指责苹果公司把生意和政治混淆在一起，甚至掺杂了不法行为。

面对压力，10月10日这一款地图软件已经在苹果的香港应用商城当中销声匿迹。“全港抗争即时地图”在其拥有超过七万名订阅者的社交网络频道上刊登了苹果的通知，其中指出，“已和香港网络安全与技术犯罪办公室进行核对，这一款应用软件被用来追踪警察，犯罪分子使用它在警力部署的空白地段制造事端”。但“全港抗争即时地图”的软件开发者们则认为，这一软件并没有鼓励犯罪互动，同时谴责苹果公司在香港应用商城当中下架这一地图，属于审查，“是明显的政治决策，压制自由”。

中国目前是苹果公司的第三大市场，排名仅次于美国和欧洲，近几年来面对中国本土手机的强烈竞争，处境远非高枕无忧。以今年第二季度的销售业绩来看，苹果在华排名第五，遥遥领先的则是华为，以及其他中国本土品牌。