一美国华裔海军军官涉泄密罪今出庭

据美国之音今天引述美媒WJXT 新闻4Jax网站消息，美国佛罗里达州杰克森威尔市联邦法庭当地时间今天23日下午就华裔美国海军军官杨帆（音译）夫妇涉嫌泄露秘密和从事违法活动一案举行拘押听证。

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据美国之音今天报道说，美国华裔海军军官涉泄密罪，拘押听证周三举行。根据相关资料，杨帆今年34岁，海军上尉，捕前在杰克逊维尔海军航空站海巡逻侦察武器学校工作，分属巡逻5中队工作。该中队可以飞行P-8A波塞冬反潜飞机（P-8A Poseidon anti-submarine aircraft. ）。

报道称，杨帆于10月17日在佛州他所在的基地被捕。杨帆妻子杨雨吉（音译）（也有报道说是杨阳）在家中被捕。杨帆出生在中国，1999年移民美国，2006年加入美国籍。2011年他在纽约州立大学读本科，专业是电脑工程。一年后在雪梨大学获得电脑工程硕士学位。

据该报道说，杨帆受到多项指控：进口和制造枪支、将枪支转让给非美国居民以及串谋违反联邦法律（提交虚假和误导性的美国船只出口信息）、对枪支交易商以及对海军说谎等。联邦检察官说，杨帆向美国海军和国防部隐瞒了其跟另一位当事人、中国商人葛松涛之间的商业关系。

美国之音说，葛松涛持是有临时签证的中国人。法庭文件显示，葛松涛是上海微风科技公司董事长。从2016年11月至2019年8月，微风科技向杨帆夫妇的BQ Tree公司支付了至少20.5万美元。BQ Tree公司在海军联邦信贷联盟银行上的说明是一家网上办公用品和手机零部件零售批发商。

据该消息说，葛松涛和他的情人郑艳（Zheng Yan，音译），于上周四在路易斯安那州被捕，后被拘留在拉斐特教区教养所。 郑艳被指控串谋违反美国联邦法律走私闪存驱动器等设备卖给中国。

在联邦调查局拿到的BQ Tree公司名片上，杨帆是公司顾问，其妻杨阳是首席顾问。

美国联邦调查局（FBI）证实，杨帆因为清风科技在美国的一个项目提供服务而获得每月5,000美元的报酬。

报道引述海军时报说，他通过了最高级别的背景调查，可以接触海军最高机密。前FBI杰克逊维尔主管托尼·查拉伯特（Toni Chrabot）在查阅22页的指控书后指出，本案最大的担忧仍是“间谍活动”。据查拉伯特说：“间谍活动是第一位。第二位可能是（杨）以虚假幌子将其他人带入美国，让他们针对这里掌握情报的其他人开展工作。”