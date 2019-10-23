北京蔡奇新规遭指驱赶“中端人口” 或有再卖土地大略

北京市昌平区崔村镇香堂村上千名业主，上周五围堵镇政府，要求解释他们合法购买的房屋，被政府以“违章建设”论处，并将他们驱离这片土地。据业主委员会披露，此次拆迁由北京市委书记蔡奇负责。抗议者指控当地政府以后令取代前令，驱赶人口。

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据自由亚洲报道，北京一纸“非法”令赶“中端人口” 。三千户业主抗议强拆涉款数十亿元。

该报道说，上周五，昌平区崔村镇香堂文化新村的业主，不满镇政府将香堂村村民购买的房屋和四合院确定为所谓的违章建设，责令近期搬迁，并拒绝作出相应的补偿。上千名业主到村民中心广场集会及镇政府抗议，当局出动警察在场戒备。业主拍摄的视频中，崔村镇政府门口，抗议者人山人海，不断传出“保卫香堂”、“抗议强拆”的口号。一名男子面对在场的镇委书记韩军，大声质问：“二十年前的1999年，村、乡、区三级政府，还包括国土局，盖了章的协议。今天你们乡一级政府说推翻就推翻，给大家三天时间，要大家自行拆迁。你们白纸黑字写的，让我们露宿街头。

该报道引述该名男子称，当局举出很多法规，但都在业主买房之后才推出：“全部都是我们已经买了房，住了房，你们国土局盖章以后的事。今天你们（政府）后法管前事，没这个道理。”

据该报道，崔村镇政府上周六（19日）发出的通告称，该村10个区建筑面积达三万多平方米，经北京市规划和自然资源委员会认定，未依法取得乡村建设规划许可证进行建设，违反了《北京市城乡规划条例》第二十九条的规定，属于违章建设。

本台记者周二（22日）致电崔村镇政府办公室，查询为何村民合法购置的房屋，却成了违章建筑。接听电话的一位官员拒绝回应。他说：“你问村委会吧，我解答不了你。因为我不了解情况，这要有专业的业务部门处理这件事，别人无法回答你。”

该报道说，据业主委员会披露，此次拆迁由北京市市委书记蔡奇亲自挂帅，昌平只是试点，当局要赶在明年1月1日之前完成土地储备，以便重新拍卖土地。

自由亚洲说，据香堂村一业主对该台说，该村有近3800住户，其中包括三层建筑及四合院，居住着上万人。这些房屋的业主，大部分是城里人。该不愿公开姓名的业主说，如果房屋被强拆，每户的经济损失达500万元人民币，合共损失将高达数十亿元。另一名村民董女士对自由亚洲说，他们均持有购买房屋的证明，并得到政府机构认可：“根本就不是违建，是国家认可的，我们的红本都是昌平区政府发的，不是村和镇政府发的。 ”

对“拆了有没有安置、赔偿？ ”待提问，香堂村一位业主说：“没有，什么都没有。所以大家都要跟他们拼了，写了遗嘱，立了生死书。家就这么没了，没有任何赔偿，没有任何安置。 ”

自由亚洲说，有业主提供给本台一份中共昌平区崔村镇委员会扩大会议纪要显示，这份在2003年8月11日上午8点30分召开的买房会议纪要，由当年的镇党委书记金东彪主持。会议议题是关于香堂村旧村改造的有关政策意见。会议强调，为促进崔村镇区域经济发展，进一步加快小康城镇建设步伐，改善整体环境。将该村可利用旧村改造的空地建住房，向荣誉村民出售，香堂村按售房价格5%向镇政府交纳基础建设设施费，管理手续费等。

据报道说，此次群体事件引起当局震惊，为担心事态扩大，公安自本周一起，删除微信及网络上任何不利于政府的相关言论，多位被指带头的业主遭到警告。

该报道称，据村民披露，政府打算把这片土地收回后，重新出让给开发商建商品房。不仅仅是崔村镇，周边多个镇都在以相同方式收回业主的所谓小产权房，同样遇到业主反抗。