受非洲猪瘟及猪肉价格攀升影响 9月中国进口猪肉同比大增71.6%

据中国海关总署周二公布的最新数据显示，今年9月中国进口猪肉近16.2万吨，同比增长71.6%；金额达到逾25亿元人民币，是去年同期的2.5倍以上。此外，中国总理李克强于当天召开国务院常务会议，会议要求加大农产品、消费品和设备、零部件等进口。

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中新社报道称，前三季度，中国进口猪肉约132.6万吨，同比增长43.6%；金额逾183亿元，同比增长74.6%。另据官方数据，受猪肉涨价影响，9月中国居民消费价格指数(CPI)升至3%。前三季度，猪肉价格上涨21.3%，影响CPI上涨约0.49个百分点，约占CPI总涨幅的两成。据悉，中国当局近期已采取多项措施平抑猪肉价格。除增加进口外，自9月19日以来，已分三批投放中央储备冻猪肉共计3万吨。作为全球头号猪肉消费国，中国9月份猪肉和牛肉进口量同比分别增加72%和53%，以缓解非洲猪瘟的影响，且在消费旺季来临之前，应对中国本地肉价上涨。

另有分析人士提出，随着冬季的来临和农历新年等节假日的逐步临近，消费旺季或进一步抬高中国国内猪肉价格，而肉价上涨则将继续影响CPI指数和国内消费。此外，中金和联讯证券经济学家分析指，由于种母猪存栏量仍在急剧萎缩，价格上行的压力仍在持续加大。而针对由非洲猪瘟引起的猪肉价格上涨形势，中国发改委发言人袁达日前表示，针对猪肉价格明显上涨和物价运行的新形势新变化，将进一步加强价格监测预测预警，加大对重点地区、重点品种，特别是猪肉等重要民生商品价格变化的监测预警频次，并根据需要及时采取相应调控措施，促进市场供应和价格稳定。

此外，农业农村部部长韩长赋近日在外出调研时强调，要坚持不懈推进开展非洲猪瘟分区防控，确保取得实效，坚决打赢非洲猪瘟防控攻坚战，确保猪肉市场供应和生猪产能稳定。当天的央视新闻联播并报道了李克强主持国务院常务会议，部署进一步做好稳外贸工作，推动进出口稳中提质；确定优化外汇管理措施，促进跨境贸易投资便利化的消息。会议指出，今年以来，各地和有关部门要积极加大对农产品、消费品和设备、零部件等进口工作。