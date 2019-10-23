四中全会 港媒指习近平或借机再掀权斗保一尊

一再延后的中共十九届四中全会预计不日召开。因中共正面临内外压力升级，这次全会议题备受关注。官方宣称四中全会重要议程是“研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题”，表述虚泛之极。苹果日报今天引述有学者指当局对外越是虚化议题，显示其要研议的问题越广泛和严重，包括中美关系、国内经济下滑和香港、台湾问题等；党内有声音要检讨过去一年执政失误，习近平势要借四中全会掀起新权斗，以保其权力地位。

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据苹果日报今天报道说，中共四中全会召开在即，习或借机再掀权斗保地位。

据该报道说，早在今年8月底中共已宣布，10月召开十九届四中全会。这是一次迟来的中共中央全会，但10月已过大半，习核心等高层外访活动不停，甚至21日至26日还要开全国人大常委会第十四次会议，故外界判断，四中全会极可能在本月最后几天，即27日至31日期间召开。因去年以来，中共外交内政受困，尤其是中美贸易磨擦升级到全面对抗的“新冷战”地步；中国经济增幅创历史新低，失业率和通涨高企；香港和台湾问题频出；如何对应，高层亟须开会研议对策。

该报道称，至于会议议题，官方的公告宣称，全会“除了（政治局）向中央委员会报告工作外，一个重要议程是，研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题”。此说法不但十分空泛，且模棱两可；以至中外媒体解读时“各说各话”，有指习近平要借四中全会，“巩固其去年以来自上而下推行史上规模力度最大的党政机构改革”；也有称全会将重申“党领导（其实就是习领导）一切”方针，是习治国理政的“再定锚”。

报道称，中国问题专家、时事评论员刘锐绍对《苹果》表示，中共对四中全会议题的表述越是空泛，说明中共所遇到的问题越广泛和严重，尤其是中美贸易战背景下，内地经济走下坡日显。国家统计局日前公布，今年三季度国内生产总值（GDP）增长6.0%，创27年来最低，官认“经济下行压力较大”；而内地失业率达5.2%，以猪肉为代表的物价上涨明显；刘认为“经济问题带来社会动荡开始显现，这些问题困扰中共，同时拷问习近平。”

据刘锐绍指，中共近期面临最大的外部挑战是中美关系，由贸易战开始美方步步进逼，冲击中共一度信心爆棚的经济发展和外交布局，还有因“反送中”引发香港大规模针对北京的示威抗议事件未了；而台海两岸关系依旧冰封，因香港问题助长台湾“反中”动作更激，角逐连任总统的蔡英文民调回升，一国两制在台湾成靶心；据刘锐绍说：“中共在内外交困之际开四中全会，习近平必须对此有所交待，才能稳固权力，排除内部干扰，继续其‘两个一百年’之梦。”

据该报道指出，而在四中全会前的9月3日，习近平在中央党校中青干部培训班上大谈“斗争哲学”，与当年毛泽东如出一辙，反映习近平在中共内部面临挑战，以及习对这些挑战所持立场。天安门十.一大阅兵次日，党刊《求是》又发表习“重要讲话”，声称要“敢于刀刃向内，敢于刮骨疗伤，敢于壮士断腕，防止祸起萧墙”。分析指，这无疑是习对党内反对或质疑其政治势力发出“斗争”口令，意在巩固强化“习核心”不受动摇，防止有人藉内外交困之时，削弱习的权力地位。