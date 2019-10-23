在港有乐园 迪士尼老板小心不对反送中说是与不是

美国华特·迪士尼公司执行长Bob Iger说，他不会对香港的抗议活动说任何支持或反对的话，因为那样做可能会损害他的公司。迪士尼在中国拥有庞大且发展中的业务，其中包括上海和香港的主题公园，以及需要政府许可才能放映的电影。迪士尼在中国市场小心发展有道，还被推崇是那些想要到中国市场赚钱的公司借鉴的榜样。

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据雅虎经济今天引述报道，迪士尼CEO称对香港的抗议活动他不秉持立场。华特·迪士尼公司执行长Bob Iger说，他不会对香港的抗议活动说任何支持或反对的话，因为那样做可能会损害他的公司。

该报道引述彭博新闻，这位高管周二晚间在美国加州拉古纳海滩举行的《华尔街日报》Tech Live会议上发表讲话时说，他过去曾谈论政治话题，当时他认为那符合公司的最大利益；但是并不认为今天评论中国也是个好主意。

该报道说，当被问及中国问题时Iger说，“上周我们学到了什么，我们已经学到了这有多复杂，” Iger说，“从中最大的收获是必须谨慎行事。采取可能以某种形式损害我们公司的立场将是一个大错误。我只是不认为这是我们应该以公开方式涉及的事情。”

迪士尼在中国拥有庞大且发展中的业务，其中包括上海和香港的主题公园，以及需要政府许可才能放映的电影。