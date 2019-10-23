就林郑提前下台消息北京罕用别有用心政治谣言辟谣

中国官方今天用严厉的词语指英国金融时报关于中国计划更换香港现任特首林郑月娥的报导是别有用心的政治谣言。中国外交部发言人今天由更高级别的华春莹出面辟谣并指责别有用心。

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据路透社今天报道，中国外交部辟谣指计划替换香港现任特首的报导为政治谣言。中国外交部周三表示，英国金融时报关于中国计划更换香港现任特首林郑月娥的报导是别有用心的政治谣言。

该报道说，中国外交部发言人华春莹在北京的例行新闻发布会上发表了上述评论。

报道称，英国金融时报(FT)援引了解相关考虑的知情人士报导，中国政府正在计划任命一位“临时”行政长官来取代林郑月娥。

据本台在香港特约记者甄树基引述英国媒体消息，如果中国主席习近平同意这个决定，林郑将会在明天三月提早下台，由上述的一个“临时”行政长官取代，直至林郑原来的2022年任期完毕为止，而不一定是一个五年任期的临时特首。

该报道指出，香港回归之后的第一人特首董建华，也曾在2005年提早下台，由当时最资深的行政官僚曾荫权弥补董余下的任期，而曾后来在2007年再次获得委任另一个五年任期的特首。报道解释（金融时报此处用的字眼是“委任”而非北京和港府惯用的“获选”。）

据该报道又指，出任临时特首的热门人选包括刚任满下台的金融管理局总裁陈德霖，以及前政务司、财政司、纺织业大亨唐英年。