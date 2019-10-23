控间谍拘一日本人 安倍向王岐山要解释

图为日本北海道大学一景

日本政府本周未透露细节证实自9月以来，中国当局已拘捕了一名40岁的日本男子，涉嫌违反中国法律。日本首相安倍晋三今天与中国国家副主席王岐山会谈时向王岐山寻求这一逮捕事件的解释。双方谈话细节没有透露。法新社说，北京被指控拘留外国人，以将其用作政治手段，观察家称之为“人质外交”。

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据法新社今天报道，日本首相安倍晋三周三敦促中国副主席王岐山对中方拘留一位日本人事件给予解释。王岐山访问东京，代表习近平参加日本天皇即位仪式。。据媒体报道，一名日本教授是因间谍罪指控被北京拘留的。

东京的透露证实自9月以来，中国当局已拘捕了一名40岁的日本男子，该日本人涉嫌违反中国法律。

据日本媒体报道，这位日本人是北海道大学的教授，此前曾是日本国防部和日本外务省原国立国防研究所的副研究员。

日本政府发言人须贺芳秀对记者说，安倍晋三在周三会见王岐山时，“肯定要求中国对日本国民的拘留采取积极应对”。

他没有提供有关此讨论的任何细节。

中国外交部女发言人华春莹周一表示，她不知道此案的细节。她说，中国“一向依法对待涉嫌违反中国法律的外国人。” 据华春莹说：“我们希望日本能提醒其公民尊重中国的法律法规，避免在中国从事非法活动。”

据法新社说，北京被指控拘留外国人，以将其用作政治手段，观察家称之为“人质外交”。

该报道说，2017年，中国因“非法活动”指控而拘留了六名日本人。据日本共同社和《朝日新闻》报道，自2015年以来，约有13名日本公民，全部为平民，被以间谍罪等各种罪名拘留在中国。

法新社说，日本与北京的关系在历史和领土争端问题上经常出现紧张关系。但最近有所改善，预计中国国家主席习近平主席将于明年初访问日本。