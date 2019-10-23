撤换林郑消息或折射北京某高层分歧?

“反送中”风暴重伤香港之际，外媒传出北京拟撤换香港行政长官林郑月娥，并另择临时特首代替。分析人士说，撤换林郑月娥代表北京某方势力的想法，但当局应不至做出破坏目前宪制的安排。消息没有确指北京某方势力细节。中国官方罕见用别有用心政治谣言词语加以辟谣。

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据中央社今天报道，对撤换香港特首消息分析指：代表北京某方势力想法。中央社引述香港官方的香港电台今晚报导，香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强说，有关报导内容可能是代表北京某方势力的想法；是否会出现报导提及撤换特首的情况，变量很多。

据蔡子强分析，根据过去经验，前特首董建华是在基本法23条立法风波发生一段时间后才下台，“等待形势平息后，北京才撤换特首，做法是有根有据”。

该报道称，若撤换特首消息属实，对于“北京会否违背目前政治体制，直接任命临时行政长官，而非先由政务司长署任特首，再经选举委员会选出下任特首”的问题，蔡子强认为，“如果用并非现有宪制的做法，会造成国际间很大的回响”；而中国国家领导人一直以来不断重复依香港基本法办事。有关“中央会否主动破坏基本法的宪制安排”一事，据蔡子强说，不排除有关报导部分内容有混淆之处。

据金融时报（Financial Times）今天援引知情人士报导，中国计划用“临时”行政长官取代林郑月娥，继任者首选名单包括前香港金融管理局总裁陈德霖以及前香港财政司及政务司长唐英年。

该报导说，中国国家主席习近平若决定执行，将于明年3月前任命林郑月娥的继任者，并接续她原本应于2022年结束的任期。

香港特首办公室上午回复查询时表示“不评论揣测报导”；中国外交部发言人华春莹下午则在例行记者会回应指这项报导是“别有用心的政治谣言”。