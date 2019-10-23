澳大利亚学生起诉中国外交官煽动死亡威胁

澳大利亚昆士兰大学的一名名叫德鲁·帕夫洛（Drew Pavlou）20岁的大学生将中国政府在该州的总领事徐杰状告法庭，指控该总领事污蔑他反华分裂，并使他面临死亡威胁。徐杰被传唤将于11月22日在布里斯班地方法院出庭，以回应这一申诉。

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据英国卫报周三报道，德鲁·帕夫洛（Drew Pavlou）在诉状中指出，中华人民共和国驻布里斯班总领事，兼任昆士兰大学教职的徐杰博士指责帕夫洛（Pavlou）从事“分裂活动”，并且煽动引发了对他的死亡威胁。帕夫洛（Pavlou）根据昆士兰州的《和平与良好行为法》提出起诉，要求撤回评论和道歉。

帕夫洛（Pavlou）坚决支持香港的民主抗议活动，他是昆士兰州7月份支持香港示威游行的主要组织者。这次集会引发亲中国政府学生的强烈反响，帕夫洛因此两度遭到袭击。

中国官方喉舌《环球时报》和澳大利亚亲中媒体对帕夫洛指名道姓，指定他为此次集会的主要组织者。总领事徐杰也在领事馆的官方网站上发表正式声明，谴责抗议活动为“反华分裂活动”。声明写道：“少数有别有用心的人在澳大利亚昆士兰大学进行反华活动家活动，引起大陆和香港的海外华人学生的愤慨和抗议。

领事馆发表声明后，帕夫洛告诉《卫报》，他在社交媒体上受到攻击甚至死亡威胁。

而且，类似的威胁正在不读升级。本周，昆士兰大学昆仑分校的列侬墙被人为破坏，该校的指定抗议场所被破坏，帕夫洛的海报上贴着“不要侮辱中国人”字样。

不过，帕夫洛也表示说，一些来自中国大陆在昆士兰大学就读的学生曾与他接触，他们表示同意他对香港示威者的支持，但他们害怕参加示威游行，在列侬墙上张贴文章，甚至害怕与帕​​夫洛交谈，因为他们害怕打压。

卫报的报道还指出，在中国领事徐杰发表上述公告之后，澳大利亚外交部长马里斯·佩恩（Marise Payne）警告说，澳大利亚希望外国外交官尊重澳大利亚的言论自由和合法抗议的权利，即使在有争议和敏感的问题上也是如此。

《卫报》通过中国驻澳大利亚大使馆要求总领事对遭打起诉发表评论，但未收到任何回复。

昆士兰州参议院上个月决定不向在职的外国政府官员提供名誉或兼职职位。现有合同也不会更新或延长。