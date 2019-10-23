疑回击特朗普不信中国经济6% 专家说没那么严重

中国宏观经济研究院院长王昌林周三在人民日报上发表署名文章，称当前中国的经济增速虽然比高速增长时低，但在世界范围仍是较高增速，从实际情况看，有些困难和问题也没有想象的那么严重；稳中向好、长期向好是中国经济没有改变也不会改变的大趋势。此前有消息说美国总统特朗普指中国经济陷入数十年来困境，增长没有百分之6，甚至是负增长。

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据路透社今天报道，中国专家说中国经济困难和问题没有想象的严重，稳中向好是不会变的大趋势。

据中国宏观经济研究院院长王昌林今天在人民日报上发表署名文章，称当前中国的经济增速虽然比高速增长时低，但在世界范围仍是较高增速，从实际情况看，有些困难和问题也没有想象的那么严重。据王昌林在文章中指出，从最近对一些地区的调研来看，许多企业对外部环境变化都有较强应对能力，一些企业在压力下反而加快了转型升级步伐；实充分证明，中国经济不是一个小池塘，而是一片宽广的大海，有巨大的韧性、潜力和回旋余地。

据王昌林说，“随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济运行中出现了一些困难和问题，我国发展面临的外部环境也发生了很大变化。对此，我们要有清醒认识，但也不必过于担忧。”

他指出，中国增长、就业、物价、国际收支、劳动生产率等主要指标都处于合理区间，高质量发展取得积极进展，经济总体平稳、稳中向好的基本面没有改变。更为重要的是，就业、居民收入等主要民生指标表现良好，实现了比较充分就业。

“当前，我国经济发展具备诸多有利条件，经济长期向好的大趋势没有改变。”他称，从发展阶段看，中国在工业化、城镇化进程之中。

据该文章指出，中国发展总体上进入向高质量发展阶段转变的时期，转型升级空间很大。2018年常住人口城镇化率为59.58%，户籍人口城镇化率只有43.37%，远低于发达国家80%以上的水平，城镇化还有很大发展空间。

据王昌林指出，而且，当今世界正经历百年未有之大变局，国际力量对比和全球经济版图加速演变，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，国际产业分工格局面临重构，世界和平发展潮流和经济全球化大势不可逆转，这些都为中国经济发展提供了新的历史机遇。

据路透社引述中国发改委发言人袁达周一表示，中国三季度经济既实现了“稳”又取得了“进”非常不容易，经济增速略有放缓但质量持续提升，增速高一点低一点都是可以接受的；虽然经济下行压力较大，但从实物量指标来看能够支撑经济总体平稳的判断，全年经济任务目标能够完成，质疑中国经济“严重放缓”是站不住脚的。