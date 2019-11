美媒指香港因为钱、钱、钱对中国如此重要

香港自1997年回归中国之后,为价值数以万亿计美元的融资、贸易和投资活动发挥桥梁作用。香港成就了中国的崛起。尽管香港今年爆发了已持续五个月的反送中抗议活动,中国政府谨慎处理,因为对香港采取镇压行动,北京将会面临严重的金融损失。

该报道指出,香港采用独立的制度,自成一体但仍受北京的管辖,由此引发的诸多社会及政治担忧导致今年爆发了已持续五个月的抗议活动。但这个城市亦成就了中国的崛起。和22年前相比,如今的香港在中国整体经济中的比重要低得多。但其门户作用不减当年,这就意味着一旦采取镇压行动,中国将会面临严重的金融损失。

经济学家George Magnus表示,和内地城市相比,香港之所以如此出众,原因是香港实行法治,监管完善,税率低,资本可以自由流动,而且香港使用英语。Magnus著有《红旗警讯:习近平执政的中国为何陷入危机》(Red Flags: Why Xi\'s China Is in Jeopardy)一书。他表示,无论是上海还是中国的自由贸易区,都“无法真正抗衡香港的优势。”

该报道列出香港在经济上对中国很重要的几点原因:首先香港是股权融资中心。

自1997年以来,中国内地企业通过在香港上市筹集了3,350亿美元资金,其股东构成比在内地上市范围更广。多年来中国国内可用的资金池变得越来越大。但由于港元与美元挂钩,而且香港没有资本管制,因此在香港上市可以为进行外国收购和投资带来强势货币。在上海上市要实现同样的目标则更加困难。

该报道说,对科技公司和其他公司来说,纽约一直是另一个受欢迎的上市地点,但正在恶化的中美关系可能会为赴纽约上市带来更多问题。香港提供了一个便捷的途径,可以接触到许多熟悉中国的投资者。对于全球投资者而言,上海和深圳已变得更容易进入。但投资者通常更喜欢香港的法律保障,他们对内地市场还有其他方面的担忧,包括资金转出的困难等。

报道称,其次香港也是债权融资中心。中国实体亦通过香港大举借债,包括银行贷款和债券发行。香港是中国企业最大的离岸债券发行中心。法国外贸银行(Natixis)首席亚洲经济学家Alicia Garcia Herrero表示,企业能够借入比在在岸期限更长的资金,而且至关重要的一点是,还可以融入强势货币资金。

加报道还引述州大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego)研究中国政治和金融体系的学者史宗瀚(Victor Shih)表示,当涉及美元债券时,大型国有银行和工业企业更愿意在香港发债。在美国发债受制于美国监管机构,并需要更多的资讯披露。

第三,香港的法律和监管体系深得信任。

据报道说,香港是中国和国际金融人士或商业人士进行交易的首选地,因为香港拥有被认为公平和非政治性的西式法律和监管体系。就目前而言,与上海和深圳相比,这是一个巨大的竞争优势。香港现已搁置的《逃犯条例》修订草案引发了人们对这两个法律体系会变得更紧密的担忧。香港今年的抗议活动就是由《逃犯条例》修订草案引发的。

第四,香港还是直接投资的门户。外国公司和政府投资者长期以来一直将香港作为在中国内地投资公司或建设设施的中转站。随着中国越来越富裕,中国也在通过对外直接投资将更多资金投向海外。根据中国商务部的数据,中国的对外直接投资从1997年的26亿美元增至去年的1,430亿美元。这些对外直接投资有很大一部分是通过香港进行的。

报道说,有些时候,中国资金经由香港又返回内地,可能是为了享受外商投资的优惠政策。法国外贸银行经济学家Garcia Herrero表示,与中国有关的外国直接投资流经香港,部分原因是两地达成了一项经济合作协议,为贸易和投资提供了税收优惠政策。

再就是香港是离岸人民币交易场所。据该报道说,虽然北京方面仍实行严格的资本管制,但香港是人民币贷款、债券和交易的主要离岸中心。

报道引据中国问题学者史宗瀚说:“相对于其他离岸市场,中国在香港对离岸汇率施加影响更容易”。这意味着香港可以在必要时支撑人民币,帮助阻止资本外流。例如,中国政府可以指示国有银行购买人民币,或者中国央行可以发行票据,从金融系统中回收资金。