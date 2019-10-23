陈同佳出狱日 港府微妙撤"祸水"送中修例

图为香港反送中2019年10月14日晚在中环公园举行禁蒙面法后第一场合法集会抗议

搅动中港台政治的陈同佳案杀人嫌疑主角陈同佳今天出狱，香港政府也在今天悄悄宣布撤回引发港人抗议示威长达4个多月的送中修例议案。此前香港政府被迫说送中案寿终正寝，但拒绝撤例。微妙成为港府推出送中修例理由的台湾杀人，潜回香港被轻罪发落今天罪责期满出狱的陈同佳案，疑为送中案画上一个逗号，但翻开新的篇章，前途仍未卜。香港反送中示威今天持续，警方鲜有发出不反对令，允许示威声援西班牙加泰罗尼亚独派抗争。

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据中央社今天报道，反送中爆发4个多月后港府正式撤回逃犯条例草案。

该报道称，在香港“反送中”运动爆发4个多月后，当局今天正式从立法会撤回触发这场运动的逃犯条例修订草案。

据香港保安局局长李家超下午在立法会上宣布，由于公众对相关草案意见分歧，社会矛盾，因此，政府决定撤回草案二读。

中央社说，港府是于4月左右向立法会提交相关草案，全称“2019年逃犯及刑事事宜相互法律协助法例（修订）条例草案”，目的是希望与没有签定引渡安排的台湾、澳门和中国大陆以个案方式移交逃犯。

报道称，此前，港人陈同佳于去年初在台杀人后逃返香港，由于两地没有引渡安排，因此，港府建议修订逃犯条例，但此举令港人担心日后有可能被遣送到司法体制较为落后的中国大陆，结果点燃一场大规模“反送中”运动。

中央社说，香港特首林郑月娥在7月9日表示条例已“寿终正寝”后，示威活动没有止息，她9月4日再度表示，特别行政区政府会正式撤回条例草案，完全释除市民的疑虑。保安局局长会在立法会复会后，按议事规则动议撤回条例草案。