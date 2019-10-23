陈同佳案：管浩鸣指只是一个小孩子 不要用死刑吓唬他 陈今不去台湾

图为明报刊港人在台湾杀人案凶嫌陈同佳照片

杀害分尸女友引爆香港反对《逃犯条例》的嫌犯陈同佳23日出狱。香港陪同牧师管浩鸣狱外接人随后车载离去。陈同佳出狱时发表简短讲话，向被杀者家人与港人道歉。陈同佳表示愿赴台自首。据管浩鸣说，陈同佳23日不会去台湾，要陪同家人。并指陈同佳是个小孩子，不能成为政治筹码。此前有消息说管浩鸣身为北京政协委员。

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据上报今天报道说，陈同佳23日不会前往台湾。管浩鸣称不能成为政治筹码。

据该报道说，杀害分尸女友引爆香港反对《逃犯条例》的嫌犯陈同佳23日出狱，简短发表谈话表示愿赴台自首后，随即搭上白色厢型车离开。

报道称，陪同牧师管浩鸣23日11时30分在中环圣约翰座堂外接受媒体访问，他形容陈同佳只是个“细路仔（小孩子）”，目前心情平静，需要时间静一静、整理情绪，管浩鸣也同时亲口证实，陈同佳23日不会前往台湾投案。

该报道根据《香港经济日报》的消息，管浩鸣强调，陈同佳要求前往台湾自首“绝对出于自愿”，香港特区政府鲜少介入，对于与中华民国陆委会近日的争执与指控，他称自己并非法律专家，不愿评论，但认为，中华民国的立场反复，存在太多不同变量，“陈同佳系做错事，但唔可以比佢成为政治筹码（陈同佳确实做错事，但不能成为政治筹码）。”

据管浩鸣又指，陈同佳知道中华民国对他自首一直出现变化，管期盼外界别再提“死刑”等字眼吓陈同佳，管浩鸣也表示，他必须确保陈同佳的公平审讯机会。

报道指管浩鸣说陈同佳今日不会赴台投案。圣公会教省秘书长管浩鸣表示，原先已买了今日的机票赴台湾投案但现在已取消。他说因为要睇多几日, 事情发展太多变量，他也不想陈同佳成为政治筹码。他强调赴台首要确保陈同佳获得公平审讯的机会。

报道称，记者也问及为何愿意接触陈同佳，管浩鸣解释，因为陈同佳和死者女友潘晓颖都曾在圣公会学校就读，因此他主动探望陈同佳。

对于陈同佳出狱后，管浩鸣陪同前往位于九龙的京士柏山（King’s Park Hill）豪宅，管指陈同佳目前并不在京士柏山，要求媒体离去，并透露陈同佳23日稍晚会与家人见面，当日不会前往台湾，管浩鸣也会再与陈同佳讨论。