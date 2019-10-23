NBA新赛季开赛 2200万人在线观看腾讯直播洛城德比

美国职业篮球联赛(NBA)周二打响了2019至2020年赛季的新征程。由于受到过去几周在美中两国都造成高度关注的，火箭队总经理莫雷发推支持香港反修例示威者系列事件的影响，日前停播NBA季前赛的中国央视仍未复播比赛，但国内唯一拥有视频直播网络版权的腾讯在对第二场洛杉矶德比的直播中，在线观看人次峰值达到2200万人。

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据悉截至目前为止，央视五台体育频道仍然没有复播NBA比赛，而中国国内唯一拥有视频直播网络版权的腾讯，在NBA新赛季首日正式开始复播常规赛。值得一提的是，由于受到腾讯安排，当天率先进行的新奥尔良鹈鹕队和多伦多猛龙队的揭幕战被列入会员场，非会员游客无法看到网络直播的实时情况。而在稍后第二场备受瞩目，由先前曾就莫雷事件发言引发争议的“NBA第一球星”、詹姆斯领衔的湖人队，与去年NBA总决赛最有价值球员伦纳德率领的快船队，双方在首次较量的洛杉矶德比中，据腾讯对本场比赛的直播显示，实时在线的观众人数开赛后很快就突破了1000万，并且峰值超过了2200万。也就是说，2200万网友（或不计算一个窗口同时观看的人数）在最高峰期在线观看了这场焦点战。这也是因为，腾讯将该场比赛定为免费场，网友可以在观看完大约90秒的广告后，追踪比赛。

另有报道指出，或许是出于对NBA复赛首日被网民热捧的考虑，之前，该网站的页面显示，NBA新赛季第二天的比赛，基本全部都是免费视频直播的。但10月23日晚间，腾讯网站的直播计划已经改变，多场比赛都变成了会员专享。事实上，在莫雷事件发生前，NBA刚与腾讯在今年7月共同宣布，腾讯将作为“NBA中国数字媒体独家官方合作伙伴”至2025年，合作内容涉及NBA赛事直播、点播、短视频等。有消息称，此次腾讯与NBA续约的协议金额为五年15亿美元（约合人民币103亿元），相较于上个签约周期价格约上涨了三倍。或是仍然出于对莫雷事件的顾虑，腾讯在本周列出的比赛直播表中，一直到周日都不包含火箭队的比赛。但按照NBA的赛事安排，火箭队将于当地时间周四迎来新赛季首场对密尔沃基雄鹿队的比赛。

此外，NBA总裁肖华在近日接受《华尔街日报》采访时表示，不会放弃最大的海外市场-中国市场。他坚持认为NBA应该与中国继续合作，并称“孤立主义对任何人都没有好处”。肖华直言，即便莫雷事件给NBA的中国市场带来打击，但NBA仍迫切希望继续跟中国的合作。他也强调，NBA成了华盛顿和北京之间政治摩擦的“附带损害”。肖华说，“按照外交上的说法，我们目前还没有跟中国的伙伴重建正式关系。但事情已经发酵两周，局势已经逐渐缓和，我们现在应该可以重塑关系了。”他并坦言说，“我们在中国的很多合作伙伴也都是静观其变的态度，看局势如何恢复正常。还有很多未知数，我们也只能一天一天看情况。”

不过肖华谈到，对彻底退出中国市场的建议呼声在他眼中是极其幼稚的想法。他说，“做生意必须赚钱才能持续下去，但不意味着我们的唯一目的就是赚钱。”他还扬言，“联盟的DNA之一，就是向全世界每个角落传播这项运动。”另据NBA的统计数据，去年中国有8亿人通过电视、数字媒体和智能手机观看了他们的节目。目前NBA在中国市场的年收入约为12亿美元，占全球收入的10%。