NBA湖人传奇侠客奥尼尔勇挺火箭队总经理所言有理

美国职篮NBA在中国转播赛事因遭抵制受困之际，美国职篮NBA传奇球星「侠客」奥尼尔力挺因一则挺港推文遭中国网军围剿的休士顿火箭总经理莫雷，说莫雷的评论是对的，奥尼尔并说美国珍视言论自由，可以发言说出不公义的事。奥尼尔表示，没有任何事可以压制言论自由。

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据法新社消息，就NBA在中国遭抵制风波，NBA侠客奥尼尔说：火箭队总经理所言有理。

洛杉矶湖人前球星奥尼尔（Shaquille O'Neal）在TNT电视节目「NBA内幕」（Inside the NBA）中表示，莫雷（Daryl Morey）有权在推特上支持推动民主运动的香港抗议人士。

莫雷本月初在推特发表FIGHT FOR FREEDOM（争取自由）、STAND WITH HONG KONG（挺香港）的图说，引起轩然大波。奥尼尔今天说：「莫雷是对的…在世界上任何地方，当你看到错误时，你该有权说『那是不对的』，而这正是莫雷做的事。」

奥尼尔表示，没有任何事可以压制言论自由。

据奥尼尔指出：「美国人和中国做很多生意…他们知道，也理解我们的价值观，而我们也了解他们的价值观。」奥尼尔说：「在美国，我们其中一个最好的价值观就是言论自由。」奥尼尔指出，「我们可以说出我们想要说的，也可以说出不公义的事，事情就是这样。」

据法新社引述奥尼尔称，「如果有人不了解这些，那是他们自己必须去面对处理的事。」