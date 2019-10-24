一带一路"跪式"漫画燃烧大马各界 前首相纳吉布讥何时"抓"写序中大使

马来西亚与中国关系再蒙阴影，一本引发两国分歧的关于一带一路漫画书籍因进入学校教科书震动大马政坛，该书官方背景浓厚，除了马来西亚官员有份参与，该国侨界与亲中团体鼎力协助，中国官方也积极促进，中国大使为此漫画写序，积极推动中国的一带一路计划。因该书被大马批评是中国的宣传，大马为一带一路背书，要求下架该书，清查涉案人员。前首相纳吉更推波助澜责问官方何时抓捕写序人。马国已有第一批官员引咎落马。

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据马来西亚官方媒体今天报道，《一带》漫画风波扩大，丘光耀辞马中商会执行长职。

《互利共赢的一带一路》漫画闹得沸沸扬扬，作者丘光耀议宣布辞去马中商务理事会业务执行长职，即日立即生效。据丘光耀今日发文告说：“为了不影响马中商务理事会的正常运作，我决定主动向主席陈国伟先生提出请辞，坚决不接受挽留，辞呈从即日起生效。”

丘光耀称，担任执行长8个月以来，致力于加强马中经贸，促进民心相通和人文交流，目的是为了更有效地对接一带一路，为大马的现代化建设开拓更多的物质资源，因为大马的经济已经被前朝的盗贼集团所掏空。据他还说，“我始终相信，我们各族同胞若能多一点理解中国文明和中国社会的发展变迁，这对促进马中友好和经贸交流，以及理解中华文明的现代性和公共治理，肯定有许多值得借鉴的宝贵经验。”

据丘光耀强调与行动党无关。

据该报道说，前首相纳吉抛出“政治宣传”的指控下，《互利共赢一带一路》漫画入校的争议炸开，引发希盟内部，即丘光耀、部分行动党基层跟马智礼、青体部长赛沙迪和土著团结党基层之间的隔空口角。

教育部长马智礼早前宣布禁止各学校接受与分发《互利共赢的一带一路》漫画。

据该报道说，另一边厢，国会反对党领袖依斯迈沙比里炮轰该漫画宣扬共产主义，更是“行动党之书”，同时要求当局查禁这本漫画。

丘光耀自上周五（18日）首次为漫画风波录供助查后，昨午两点再次到武吉阿曼全国警察总部录供，全程长达3小时。他强调将为漫画扛起全责，而行动党跟此事毫无瓜葛。此外，他也否认此书是为了宣扬共产主义，并称身为历史学家有权表达个人史观。

据该报道说，中国大使有份为漫画写序，依斯迈促查办“所有人”。

前首相纳吉昨天要求警方逮捕写序人之后，国会反对党领袖依斯迈沙比里今天呼应这种论调，支持警方调查和对付所有跟漫画《互利共赢的一带一路》有瓜葛的人。

据纳吉称，“（调查应涵盖）所有人，我已经说了，任何涉及参与这本书的出版和书写等等的人。”

马来西亚内政部昨天查禁《互利共赢的一带一路》漫画后，内政部长慕尤丁今天指出，当局接下来将设法没收该漫画在坊间的存货。

“如果市面上还流传该漫画，我们被迫采取行动及没收，因为（我们）已经有了决定。”

不过，《互利共赢的一带一路》漫画事件引发争议。马来西亚政治漫画家祖纳批评说，“不喜欢不要看就是了”，祖纳反对查禁《一带》漫画。

随着内政部祭出重典，将《互利共赢的一带一路》列为禁书，政治漫画家祖纳出面反对这项禁令，认为不满者大可上庭提告。政治漫画家祖纳说，“迄今，我还没阅读漫画内容。我听到的是，部长、政府机构和政党在大惊小怪，而没有详细讨论那一页，抑或不认同什么内容。”

大马内政部查禁漫画后，纳吉追问何时抓写序人？

内政部今天宣布查禁争议漫画《互利共赢的一带一路》后，前首相纳吉追问政府，何时要逮捕为漫画撰写序文的人？纳吉今天在面子书专页强调自己并未污蔑他人，并以不点名的方式，追问何时逮捕为漫画撰写序文的人。

据香港星岛日报报道，指宣扬中国思想，大马下令禁《一带一路》漫画。

马来西亚一本《互利共赢的一带一路》漫画，因在众多学校派发而掀起争议，大马内政部今日宣布全面禁止这本漫画。

《一带一路》由槟城亚洲漫画文化馆馆长丘光耀和漫画家张宝玲（笔名番茄）合作编绘，共寄出2500本给各中学。丘光耀是民主行动党前党员，目前担任马中商务理事会总执行长。首相马哈迪日前说，大马视中国为朋友，也支持“一带一路”战略，但他说：“我们不是要宣扬中国的思想和意识形态给我们的青少年，而是要找出我们可以从中受益的方法。”大马青年及体育部长赛沙迪日前不满漫画将马来青年对维吾尔族的支持，与极端主义挂钩，抨击丘光耀超级愚蠢。

前首相纳吉布日前指这本书丑化前政府、自己及家人，内政部则指漫画宣扬共产主义。中国驻槟总领事馆较早前则认为，该漫画介绍“一带一路”的起源、发展和机遇，能让民众深入了解这个倡议。

亚洲国家近期与中国关系因不同因素分歧，其中有中方作品推出南海九段线引发抗议。除了越南下架禁放《长毛雪宝》，据星岛日报报道，继越南禁播，马来西亚宣布禁映《长毛雪宝》。



该报道说，中美联合制作的动画电影《长毛雪宝》（Abominable）因出现南海“九段线”地图而引起东南亚国家极大的争议。早前，越南宣布禁播该电影，菲律宾外长洛钦（Teodoro Locsin）亦呼吁民众罢看该影片。17日，马来西亚方面也宣布禁播。