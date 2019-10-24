世界军运会越野赛 因作弊中国选手被取消资格

第七届世界军人运动会于10月18日在武汉开幕

在武汉举行的第七届世界军人运动会在10月24日赛事过半，中国军人获得金牌和奖牌位居榜首，但中国越野男女运动员因集体“作弊”被取消比赛资格。

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第七届世界军人运动会于10月18日在武汉开幕，军运动会每四年举行一次，来自世界各国的军人参加如越野、救生、射击、水陆两栖等比赛。

今天军运会赛事已经过半，中国军队选手获得金牌和奖牌位居榜首。

但是周日举行的定向越野比赛受到质疑，该越野比赛是借助卫星定位系统、指北针、地图和计时卡进行越野比赛。在周日的定向越野比赛结束后，中国队运动员首先获得该项目的中距离比赛的第一名。

国际定向越野联合会随后通过一份声明指出，经过调查发现，参加该赛事的中国越野男女运动员得到“观众”的帮助，如在竞赛路上做标记，认出只有他们预先知道的近路等。

国际定向越野联合会强调，因此男女混合的中国越野运动员因“作弊”被取消了比赛资格。

法新社就此向中国国防部询问，但是到目前为止没有回答。

中国为举办军事运动会提供强大的财政支持，也进行大量媒体报道。

为举行本次军运会在武汉兴建了一个可以容纳1万人的运动员村。习近平还出席了本届军运会开幕式与参赛的各国防务部门领导人会晤。