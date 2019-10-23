中国代表团未能出席国际大会 华春莹:美国将签证武器化

第70届国际宇航联合大会在周一于美国华盛顿开幕，有报道称会上并未看到中国代表团身影，中方代表团被指赴美签证受阻。就这一事件，中国外交部发言人华春莹在周三的记者上指控“美方将签证问题武器化，阻碍正常的国际交流与合作。”

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国际宇航联合大会在周一的相关活动上，并未见到中国国家航天局等中方代表的出席。就这一事件，华春莹介绍称，在经过了与中国国家航天局的了解和核实后，中方代表团集体缺席今年的国际宇航联大会，原因是美方没有及时发放签证。她说，国际宇航联大会是由国际宇航联合会以及国际宇航科学院、国际空间法学会联合举办的航天领域大会，每年至少有几千名各国政府官员、企业家和科技人员参会，被称为宇航界的“奥运会”。中国一直是航天多边合作的支持者，也是国际宇航联大会的重要参与方，每年都派代表团参加宇航联大会。

华春莹称，今年7月，中方在会议召开前3个月就向美方提交了参加国际宇航联大会的初步人员名单，中国国家航天局代表团于10月12日前往美国驻华使馆面签，但直到会议开始那一天，中方代表团团长仍然没有获得美国签证，这导致中方代表团无法如期赴美参加今年宇航联大会的开幕式、局长论坛等重要活动。她告诉记者称，因此才出现了你提到的，“没有中国参与的国际宇航联大会”。华春莹称，在当天的大会上有不少在场观众提出了中国国家航天局为何不见出席的质疑，而现任国际宇航联合会副主席、中国航天科技集团公司副总经理，以及国际宇航联合会选举委员会委员、中国宇航学会秘书长等一批中方人员也没有获得美国签证。有报道说，中国国家航天局副局长吴燕华原计划参加本届大会。

华春莹还说，美国副总统彭斯在今年宇航联大会开幕式上发表了讲话，“他没有就美国的航天政策或者国际合作宣布什么新东西，但却宣称要推动以美国为主导的国际航天合作，要与‘志同道合的热爱自由的’国家合作”。她说，这番极富政治色彩的讲话引起了台下多国观众一致的反感，认为这与国际宇航联主张国际合作的宗旨相悖。据悉，彭斯在周一出席本届大会发表演讲时提到，美国太空部队将很快成为现实。而美方对它的定位将是维护美国及其“热爱自由”盟友在太空的权利，及其它优先级国家安全事项。彭斯称:“很快，这将成为现实，太空部队将成为捍卫我们国家、捍卫我们的自由以及捍卫所有热爱自由国家权利的先锋队。”

此外，华春莹称，一段时间以来，美方对中方的学者、学生、企业界人士和科技人员等赴美频频采取拒签、拖延签证申请、吊销赴美长期签证、盘查骚扰等措施，阻挠中美之间正常的人文交流与人员往来，损害了中方人员的安全与合法权益。她还援引美方在近期拒绝向多名俄罗斯和伊朗等国，赴美出席联大会议的代表团成员发放签证的事例，指控美国当局因此违反1947年《联合国和美国关于联合国总部的协定》中规定的义务，并称“美方把签证问题武器化，一再藐视国际责任和义务，阻碍正常的国际交流与合作，对国际社会各方的正当的合法权益造成了损害”。另据路透社报道显示，美国驻中国大使馆给出的一份声明中说，根据美国法律，签证记录属于保密文件，因此无法讨论个人签证案。