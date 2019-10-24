媒体透露四中全会或有习定接班人亮相

朝鲜日报引据香港《明报》23日消息，决定中共重要政策的第十九届共产党中央委员会第四次全体会议（四中全会）中，国家主席习近平的接班人可能会亮相。据《明报》称，北京政界在四中全会前夕有留言传开称，习近平主席的接班人已出现。外界猜测聚焦重庆市党委书记陈敏尔(59岁)和副总理胡春华(56岁)。

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据朝鲜日报今天报道说，中共四中全会有提出习近平接班人亮相可能性。

朝鲜日报此消息引自香港明报。

据明报周三报道文章指，如无意外，中共十九届四中全会将于下周一（28日）前后开锣，官方称，今次全会的主要议题是“研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题”。题目看来很虚，但现在流传消息称，习近平的接班人可能在这次会上浮面，倘属实，那这次四中全会就会“脱虚向实”，载史册了。

朝鲜日报引据香港《明报》23日消息，决定中共重要政策的第十九届共产党中央委员会第四次全体会议（四中全会）中，国家主席习近平的接班人可能会亮相。据《明报》报道称，将在28日前后召开的四中全会的主要议题为“中国特色社会主义制度的坚固化和国家统治体系力量的现代化”。据《明报》称，北京政界在四中全会前夕有留言传开称，习近平主席的接班人已出现。

朝鲜日报说，传言的大致内容是：把中共最高领导班子政治局常务委员的人数由现在的7人增至9人，把两名可成为习主席接班之人任命为新任常务委员。

该报道指，新任常务委员的提名者是重庆市党委书记陈敏尔(59)和副总理胡春华(56)。两人皆是在2017年10月召开的十九届党代会时所预估的可成为常务委员的下一任领导接班人。

据该报道称，陈敏尔可以说是习近平的亲信。有传言称，他将会任命为王岐山现今所任的国家副主席之位。

每五年召开的党代会中间会举行四中全会，也有重大人事变动的前例。

2000年第十五届四中全会时，前任主席胡锦涛被任命为中央军委副主席。到了2004年的第十六届四中全会时，胡锦涛终于从江泽民手中继承到了中央军委会主席之位。

据报道说，但也有人反驳称，去年习近平通过改宪达到长期执政的状况下，有非在本次四中全会中亮相继承人的必要性呢。

对此《明报》指出：“习近平可能会通过亮相继承人来表示，自己没有终身执政之意”，“文革时期毛泽东指定林彪为接班人时，无人相信毛泽东的权利消失。”

该报道说，这意味着，即使在本次四中全会中习近平的接班人亮相，对习近平的绝对权利也不会有别的变化。