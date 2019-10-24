官媒终宣布：四中全会于10月 28至31日举行

中国官媒周四（10月24号）宣布，中共中央今天召开政治局会议决定，将于10月28至31日召开中共19届四中全会。

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新华社发出的简短报道指出，中共政治局会议当天召开会议，会议由中共中央总书记习近平主持，讨论拟提请十九届四中全会审议的文件。报道称，会议讨论了“坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题”。

之前有报道指，中共中央政治局8月30号召开同样由习近平主持的会议决定，10月在北京召开四中全会，会议上指出，加强中共党内法规制度建设，必须以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，“坚持正确政治方向，坚持以党章为根本遵循，坚持贯彻民主集中制，坚持服务党和国家工作大局，坚持系统推进，坚持依法治国和依规治党有机统一”。

2018年1至2月，中共接连举行19届二中及三中全会，在中共党史上并不寻常。加上三中全会讨论的是修宪解除国家主席任期限制，使外界揣测四起，也连带使四中全会的召开日期，出现各种猜测说法。最常见的疑问是四中全会的召开为何要延宕达一年之久才迟迟召开。

还有猜测指，四中全会上可能会出现的高层变动，至于会有何变动，传出的说法不一，可能涉及人事，也可能涉及组织，也有可能两者都涉及。有媒体报导，中共政治局常委员名额，或将恢复成2012年11月18大召开前的9人，新增的2人是国务院副总理胡春华及重庆市委书记陈敏尔。但目前这些都仅仅是猜测，无法获得证实。

法新社指出，四中全会是中共重要的会议，此类会议通常闭门举行，今次背景更是香港反送中危机和中国经济增长放缓。

在中共全会上做出的决定通常会在会议结束后公布。