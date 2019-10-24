彭斯对华演说重提香港问题与贸易谈判关系：NBA有如威权政权全资子公司

美国副总统彭斯于当地时间周四上午在华盛顿智库、威尔逊国际学者中心(Wilson Center)，发表了在过去一年多中第二次对华政策演说。他严厉批评，中国政府过往和近期针对经贸和人权问题的部分政策，并指控北京当局削弱香港的权利和自由。讲话中，他还提及近期美国篮球职业联赛（NBA）卷入的香港示威风波，但坚持华盛顿仍然致力于在平等互惠的基础上，与北京建立务实的合作关系。

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彭斯此次的对华政策演说从头至尾大约进行了近38分钟的时间，并在发言后与到场听众进行了近20分钟的问答互动。讲话中，彭斯再次以严厉地口吻提出了对两国间存在的经贸纷争，南海主权争议，及涉及台湾、香港、新疆和中国民众的宗教等基本权利问题的美方观点。当回顾距离他上次对华政策讲话时隔一年后，美中两国间发生的诸多备受关注的事件，彭斯还特意谈到了今年夏天爆发的香港反修例示威运动，包括NBA和耐克等美国公司进行地自我审查，及特朗普政府对台湾问题的看法等敏感话题。

彭斯在讲话中称，美国和华盛顿的政界领袖已经吸取了过往的教训，不会再期望单凭促进两国经济来往，能够将共产中国的专制国家，转变为尊重私人财产、法治和国际商务规则的自由开放社会。他称，香港就是活生生的例子，反映如果中国拥抱自由会发生的事情，但近年北京增加干预香港事务，并削弱国际协议赋予香港的权利和自由。彭斯表示，美国支持香港民众以非暴力的方式对自由和民主的抗争。他说，“在数百万民众走上街头和平抗议之际，我们为香港民众发声。特朗普总统很早就明确表示，必要要有尊重港人权利的和平解决方案，这些权利是1984年《中英联合声明》所列明的。”他还说，香港人民在这场抗争中展现出对自由民主的追求也鼓舞了美国人。

彭斯重申，如若中方不采用和平人道手段解决香港问题，将使美中贸易协议变得困难。他在讲话中还批评美国跨国企业，迫于中方政府的压力，并为在中国的经济利益而牺牲了美国人所崇尚的价值和精神。他说，“今天，中国不仅向美国出口数千亿美元不公平贸易的商品，而且中国最近还试图利用公司的贪婪出口其政权的标志 审查。北京试图影响（美国）公众舆论，胁迫美国企业。太多美国的跨国企业向中国的金钱和市场的诱惑叩头，他们不仅不批评中国共产党政府，也不积极表达美国的价值观。耐克将其自身营销为所谓的社会正义斗士，但是在香港问题上，耐克选择把社会良心拒之门外。”

彭斯称，“耐克在中国的门店下架了（遭封杀的）休斯顿火箭队的商品，加入了中国政府以及对火箭队总经理七言推文的抗议。那条推文是：‘争取自由，挺香港。’”彭斯进一步说，“NBA一些最大牌的球星和老板，他们经常行使他们的自由来批评这个国家，但是在中国民众的自由与权利问题上，他们却失声了。NBA与中国共产党政府为伍，压制言论自由，行为就像是那个威权政权全资拥有的子公司。一个标榜进步派的企业文化却故意无视对人权的践踏，这不是进步派的，而是压制性的。”NBA的不少球星和教练等工作人员在近年来往往以左翼政治理念，频频对美国时政、特朗普政府和社会上的弊端公开针砭时弊，特朗普本人也常常是球星们批评和评论的对象，而NBA则以支持言论自由保护他们的发言权。

这一现象也让NBA成为了可谓是全球体育界中，敢于评论政治和介入社会事务最为积极的体育联盟。但NBA和部分球星在回应莫雷事件时，被指主动向中国官方的解释靠拢，而遭到了美国政界和大量球迷的诟病。不过彭斯在讲话中也同样强调，美国并非意图制止中国发展或与中国“脱钩”，反而希望与中国领导人建立具建设性的关系。他促请中国捉紧历史时刻，重新开始，停止占美国人便宜的贸易做法。他表示，不希望与中国对抗，期望寻求公平的竞争环境、开放的市场、公平的交易和对美国价值观的尊重。