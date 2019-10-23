德国多位执政党议员抵制默克尔的华为政策

据德国《商报》报道，就德国5G建设，德国总理默克尔没有禁止中国华为的参与。但德国多位执政党议员对此表示不满。他们打算抢夺政府的决定权，改由国会来决定此事。

广告 继续浏览后续

欧盟理事会于10月15日写信给欧盟成员国，要求在5G建设上统一行动，设置共同的风险监控工具。但平常喜欢突出欧洲统一重要性的德国政府却不想等待欧盟艰难缓慢的决定程序，于同一天公布了本国的5G方案，引起国际不满。现在，德国多位执政党议员也开始抵制政府的路线。

德国政府认为，网络风险可通过技术得到控制，因此原则上不反对华为参与5G。默克尔曾表示，禁止华为参与5G会引向歧途。本来要求供货商可靠可信的一个条文，后来也大大减弱。供货商只需书面承诺自己值得信赖就行。《商报》认为，这对华为来说，当然不是问题。

但执政党多位议员现在抵制政府的决定。联盟党重要外事政治家罗特根(Nobert Röttgen)向《商报》表示，“大部分专家包括情报部门都认为，“技术监控只能在有限范围内进行。所以，原则上的网络操纵是无法排除的。”基民盟籍议员、德国政府大西洋协调员Peter Beyer以及社民党议员、社民党议会党团中国通讯员Martin Hakverdi等也都对政府的决定持怀疑态度。他们打算抢夺政府对5G建设的决定权，改由让国会来讨论和决定此事。

柏林墨卡托中国研究中心副院长Mikko Huotari表示: 知名联盟党公开反对默克尔的5G战略, 这是值得注意的一件事。这一步骤“是正确和必须的。”因为德国政府通过自己的政策绕开了欧盟的决策程序。“从工业政策角度来看。重用欧洲电信供货商诺基亚和爱立信，维护自己的工业基础，具有长远的战略意义。”

彻底封锁华为参与5G建设的已有美国，日本，台湾和澳大利亚。加拿大和新西兰正在讨论是否要排除华为出局。德国则决定采用自己的安全规则，并反对原则上将华为排除出局。持类似态度的还有法国，英国和挪威。

默克尔批评家们认为，默克尔的单独行动注重德国的经济利益，是“德国第一”。它会加大德国对集权国家的依赖，与默克尔强调的欧洲的强大和独立不相符。