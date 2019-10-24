德国食品商进军中国难

据柏林《每日镜报》报道，外国食品进军中国市场很困难。德国Metro超市现在尝试通过合资企业，在中国站稳脚跟。

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由于进军中国市场困难，外国食品集团纷纷退出中国市场。店铺租金不断上涨以及供货链和付款方式带来的各种麻烦，导致德国Lidl，英国的Tesco和西班牙的Dia都退出了中国市场。今年六月份，法国人开的家乐福将其在中国的业务以7亿美元的价格卖给了中国电子连锁店苏宁。

中国的超市上德国食品很少，因为德国食品大多来自中型企业。他们负担不起Lidl 和Aldi之前对网上旗舰店进行的投资。这两家大型廉价超市也是在经过漫长的测试阶段后，才在中国开设了自己的分店。

德国农业部长克罗克纳（Julia Klöckner）今年夏天访问中国时，德国食品工业联合会（BVE）要求她为德国食品生产商的利益付出更大的努力。德中食品贸易的绊脚石很多，从中国当局想引入的低风险食品进口证书到不透明的许可程序和海关法规等都在内。是否相互承认国际标准也没有明文规定。因此，来自德国的绿色食品要进入中国，必须付费按中国的标准重新接受认证。

根据德国食品工业联合会的消息。中国是欧盟以外食品工业最大市场。去年总共出口了价值约15亿欧元的食品。最受欢迎的出口食品是肉类和肉类加工品，牛奶和奶制品，烘烤产品及其它谷物加工品，啤酒，葡萄酒，可可和可可豆加工品。Aldi 现在在中国销售的就是这些产品以及一些知名品牌如澳大利亚的牛奶，进口橄榄油等。

德国Metro在中国2018年的营业额为27亿欧元。物美的营业额为500亿元人民币，折合为64亿欧元。Metro现和中国物美集团合作。物美花费10亿欧元，参股Metro在中国的近100个分店。Metro保留了20%的股权。物美创始人张文忠对德国产品高质量很感兴趣。和德方的合作还有助于改善物美超市的外观，提高物美的声誉。