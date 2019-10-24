批撤送中法太晚 港人怒问何时撤紧急法

香港立法会10月23日正式撤销了造成香港数月动荡的《逃犯条例》修订草案。但是，人们普遍认为，港府此举很难平息抗议者愤怒情绪。因为这只是满足了他们提出的五大诉求中的一项。就在“港女命案”凶嫌陈同佳刑满获释的同1天，香港立法会只花5分钟就完成正式撤回《逃犯条例》修订草案的程序正式撤回。媒体引述网友痛骂，5分钟的工作用了4个月，为什么要把香港搞得这么分裂？整个香港特区政府官员都该下台！还有网友问《紧急法》何时撤？

广告 继续浏览后续

据美国之音报道说，港府正式撤回引渡修例草案，民众称“为时已晚”。

该报道说，香港保安局局长李家超2019年10月23日在立法会宣布撤回逃犯条例修订草案。港府于今年4月向立法会提交这个草案，其目的是希望与没有引渡关系的台湾、澳门和中国大陆以个案方式移交逃犯。但是，这个提案触动了港人心中最敏感的神经。香港回归中国以来，港人发现北京对香港的控制越来越大，他们的自由权利受到侵蚀，如果引渡机制一旦建立，香港必将人人自危，于是一场声势浩大的“反送中“抗议浪潮席卷香港。

香港特首林郑月娥在7月9日曾经表示这个议案已“寿终正寝“，但抗议活动并没有停止。9月4日林郑月娥再度表示，特区政府会正式撤回草案，以完全消除民众的担忧。但为时已晚，抗议者正式提出了五大诉求，要求在香港实行真正的普选。

一位名叫康妮的27岁的抗议者在草案撤销前对路透社说：“‘冻结’和‘撤销’其实没有大的区别。（这一步）太小、太晚了。” “还有其他的要求政府需要答应，特别是警察暴力的问题。”

数月来，警察对付抗议者的办法是使用水枪、催泪弹、橡皮子弹和几发实弹。

引渡条例允许把受到重罪指控的被告送到境外，包括送到中国大陆接受审判。

据联合新闻网报道，陈同佳获释日港府5分钟撤逃犯条例遭网轰血债还没完。

就在“港女命案”凶嫌陈同佳刑满获释的同1天，香港立法会只花5分钟就完成正式撤回《逃犯条例》修订草案的程序，港保安局局长李家超在立法会宣布正式撤回。网友痛骂，5分钟的工作用了4个月，为什么要把香港搞得这么分裂？整个香港特区政府官员都该下台！还有网友问《紧急法》何时撤？

陈同佳案在港台引起争议，23日上午陈嫌出狱致歉，称受良心谴责愿去台湾受审后神隐；而香港立法会则在同日下午召开大会，下午2时57分，对《逃犯条例》修订草案展开撤回程序，3时01分完成整个程序，由李家超宣布《逃犯条例》正式寿终正寝，整个过程只有短短5分钟。

该报道说，在李家超发言后，港民主派议员高呼李家超与律政司司长郑若骅下台，网友反应也几乎不领情。网友大骂港府，明明5分钟可以做完的事，却引发了4个月的抗争，撕裂了香港社会。网友Peter痛批，“为何当初硬闯？为何当初耍花样不用撤回？为何把香港搞得这样分裂？为何罪人仍然厚颜坐在台上？林郑之流滚吧”！

张X祯网友表示，“最初我们和平理性诉求，而你毫无回应，最后选择镇压人民，那时开始，我们的血债，就没完了，伤害已经造成”。香港网络一片“五大诉求，缺一不可”的呼声，Cheng Max更怒吼“你们已玩残了香港，应该一早就要撤啦。我们的伤你们（港府）一定要还”！

该报道指出，港府在今年4月向立法会提交《逃犯条例》修订草案，希望与没有引渡关系的台湾、澳门与中国内地以个案方式移交逃犯，引发港人疑惧，忧心引渡机制一旦建立，自由权利将受到中国共产政权侵蚀。港人6月发动反送中运动，创下史无前例的多达200万人响应走上街头，但当时港府态度强硬，港警涉及使用过当武力镇压，反而引发更大风波。元朗白衣人暴力攻击反送中示威者事件、黑警事件、打爆女性急救员右眼事件等，示威者提出“五大诉求 缺一不可”，港府置之不理，最终香港警民冲突不断升级，而社会也惨遭撕裂。

据报道称，虽然香港特首林郑月娥在7月9日表示，该草案已经“寿终正寝”，9月4日再度表示将正式撤回草案，但抗议活动随着黑警事件扩大，又爆发中大学生遭枪击胸部险些丧命、15岁少女陈彦霖疑似被自杀等事件，立法会再正式通过撤回程序，被指“为时已晚”。