报复报警性侵恶校长烧死受害者 孟加拉严法判16人死

孟加拉19岁女生拉菲（Nusrat Jahan Rafi）今年3月报警称遭校长性骚扰，4月初疑被校长派人引到学校屋顶活活烧死，事件触发民众示威，要求严惩杀人犯。孟加拉法庭今日（24日）判处包括校长在内16名被告死刑，检控官称：“裁决证明无人能在孟加拉逃脱谋杀罪，我们有法治。”

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据法新社说，孟加拉女生拉菲举报校长性骚扰后被烧死案，16被告判死刑。

此案震惊全国，今年4月，一群女子手持受害者拉菲的照片在首都达卡示威，希望将凶徒绳之于法。

据该报道说，今年3月底，拉菲到警局投诉遭校长性骚扰，从外泄的影片显示，当时警署署长向拉菲称，事件“不是什么大事”，警方其后拘捕了校长。但在性骚扰事件发生11天后，她被同学骗到学校天台，要求她就性骚扰事件销案，拉菲拒绝，结果被人绑起并淋火水活烧。她身体八成烧伤，5日后在医院去世。

拉菲的死触发民众怒愤，亦唤起人们关注性骚扰案件，孟加拉总理承诺会检控所有涉案者。警方拘捕了18人，其中一人称，是拉菲就读学校的校长派他们作案，称若拉菲拒绝销案就杀死她。警方称，部分被捕者是拉菲的同学，他们原计划把事件伪装成自杀，但由于绑住拉菲的颈巾被烧断，拉菲成功逃走及被送院。

据报道说，在孟加拉，强奸及性侵个案少有被起诉，拉菲事件发生后，当局下令逾2.7万间学校成立委员会防止性暴力。今次案件只用了62天快速审讯便判刑。被告的律师称会上诉。