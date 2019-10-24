报道维权与反送中 中国独立女记者或被失踪

曾经在网志上记录香港6月9日百万人大游行的广州独立记者黄雪琴，上周四（17日）被警方带走刑事拘留后，至今一直失去联络，多名好友怀疑她被关押在广州市安局白云区看守所。黄雪琴过去积极报道国内性骚扰问题及推动“Me Too运动”。今年4月黄雪琴出席港大法学院中国法研究中心的“变迁中的中国公民社会发展”讲座时，曾用“港大法学院访问学者”身份。据《苹果日报》指今向港大法学院查询，港大发言人覆称，法学院没有一名访问学者或教学人员名叫“黄雪琴”。

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据苹果日报今天报道，网载“反送中”大游行，中国内地记者黄雪琴失踪疑遭刑拘。

据该报道说，今年2月至8月曾在香港、台湾多地访学的黄雪琴，据指本打算在9月到香港大学法学院修读研究生课程，但至8月底她被警方没收护照等旅行证件，未能到香港入学。港大发言人称，每年都有获录取的学生最终放弃入读，他们不用告知大学放弃入读的原因。

今年6月10日她在网志上发表文章“纪录我的反送中大游行”，讲述她在6月9日参与香港百万人大游行，见证港人“人人自危”情绪，危机感引发强大的号召力和行动力，人山人海令人叹为观止之后，翌日已透露广州警察“因为这篇文章，广州的警察们深夜找到家里，家人又被骚扰，父母惊恐万分。

报道称，黄雪琴的多名朋友，在10月17日起无法与黄女联络，多方寻找未果，而黄女好友、内地律师万淼焱亦专程从四川成都到广州，估计是协助处理黄女事宜。《苹果》曾致电万淼焱，万语焉不详，声称“不方便说话”，广州白云看守所则声称“这里不能查询”。

黄雪琴曾任《新快报》、《南都周刊》调查记者，关注性别、平权、官员贪污、企业污染、弱势群体等议题，并发动中国女记者性骚扰调查。去年初黄女曾协助北京航空航天大学女学生罗茜茜，实名举报该校教授陈小武性骚扰，后来又协助曝光多宗内地大学教授性骚扰学生的案件，为内地的MeToo运动作出了贡献。