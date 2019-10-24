接班人说有影? 胡春华获任中共头号工程国家脱贫攻坚普查领导组长

2015年，中共决定启动“脱贫攻坚”行动，提出到2020年，实现农村贫困人口脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困等。如今中共头号工程大限临近，中共总书记习近平日前也表示，当前，脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键阶段。据中国国务院办公厅今天（24日）发布关于成立国家脱贫攻坚普查领导小组的通知，国务院副总理胡春华担任组长，目前胡春华仍身兼国务院扶贫开发领导小组组长。

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据香港01今天报道说，中共头号工程再有大动作，胡春华任国家脱贫攻坚普查领导小组组长。

该报道说，中共被视为“攻坚战”之一的扶贫工作动作频频。国务院办公厅今天（24日）发布关于成立国家脱贫攻坚普查领导小组的通知，国务院副总理胡春华担任组长。据悉，最新成立的国家脱贫攻坚普查领导小组，负责国家脱贫攻坚普查组织和实施，协调解决普查中的重大问题。

梳理公开报道可见，对陕西省脱贫攻坚巡查已于7月中旬先期开展。据不完全统计，9月以来，至少有17个省（区市）先后迎来了国务院扶贫开发领导小组督查巡查组。

据该报道称，2015年，中共决定启动“脱贫攻坚”行动。按照中南海下发的文件，中共提出到2020年，实现农村贫困人口脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困等。如今中共头号工程大限临近，中共总书记习近平日前也表示，当前，脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键阶段。各地区各部门务必咬定目标、一鼓作气，坚决攻克深度贫困堡垒。要采取有效措施，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保高质量打赢脱贫攻坚战。

为此，身兼国务院扶贫开发领导小组组长的胡春华近日已多次主持召开以扶贫为主题的会议。