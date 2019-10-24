欧洲议会向狱中新疆学者土赫提颁萨哈罗夫人权奖

欧洲议会今天决定将本年度的萨哈罗夫人权奖颁授给中国新疆学者土赫提。此举被认为将引发中国官方愤怒。土赫提2014年被中国司法以分裂国家罪而判处终身监禁。

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据法新社今天自斯特拉斯堡报道，欧洲议会今天决定将萨哈罗夫人权奖颁授给中国新疆知识分子土赫提。但此举将激怒北京。中国官方2014年将土赫提以分裂罪判处终身监禁。

法新社说，伊尔哈姆·土赫提入监前是北京一所大学经济学教授，2014年，中国司法将土赫提判刑终身监禁，中国指控土赫提从事分裂。这一司法审判引发国际间政府与人权组织广泛批评与谴责。

据维基百科介绍，萨哈罗夫思想自由奖（英语：Sakharov Prize for Freedom of Thought，简称萨哈罗夫奖）名从俄罗斯著名物理学家、异议人士及1975年诺贝尔和平奖得主安德烈·萨哈罗夫，1988年12月由欧洲议会设立，表扬奉献己力捍卫人权及思想自由的个人和组织。欧盟外交事务委员会和发展委员会拟订入围名单后，十月宣布得主。自2010年起，得主并可获得5万欧元的奖金。

萨哈罗夫奖于每年约12月10日颁发，这天正是联合国大会于1948年宣布《世界人权宣言》正式生效的日子，也是庆祝因此而订立的国际人权日之时。萨哈罗夫奖也被认为是捍卫人权领域中最具有荣誉的一项奖励。