纳瓦罗：首阶段贸易协议将涉及知识产权 美中或年内达成协议

美国白宫贸易顾问纳瓦罗周四接受采访时表示，美中两国目标签署的第一阶段贸易协议将包括，双方在今年5月未达成协议中，就知识产权问题在当时同意的近乎所有内容。他并称，这一新的协议还将包括相关的执行机制。

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纳瓦罗告诉福克斯商业频道的记者称，“有关第一阶段协议的好消息是...... 它近乎包括了5月协议中，中方就知识产权保护问题食言的所有内容”。他扬言称，“更实际的来说，这意味着如果他们盗取我们的知识产权，我们将有权采取报复性措施，而他们将不会对此加以反制”。纳瓦罗并透露，这一内容是在双方今年5月一度有机会达成的协议中，涉及保护知识产权的整个章节，但后来中方反悔并未在当时签署该协议。有报道称，经过了美中此前数轮的高层级谈判和两国领导人的协调，美中谈判团队曾在5月初步达成了一份150多页的贸易协议草案，但美方指控中方在最后一刻对签署协议反悔，不过这一消息被中国官方否认。

值得一提的是，纳瓦罗此次主动向媒体透露美中最新的贸易谈判进程实属反常。他以往就相关问题接受采访时，总会强调所谓“莱特希泽规则”和“纳瓦罗规则”。也就是说，纳瓦罗称，美国贸易代表莱特希泽希望与中国进行闭门谈判，不允许将谈判进程对外透露。而所谓的“纳瓦罗规则”则是他提出，所有有关媒体报道只要采用的是匿名消息来源，都大多并不属实的态度。而纳瓦罗此番在美中尚未确定签署第一阶段协议及其内容前，主动透露协议内容实属反常。此外，美国副总统彭斯在当天发表最新的对华政策演说后，就美中贸易谈判问题强调称，“特朗普总统相信中国希望达成一项贸易协议”。

彭斯表示对美中不但将达成第一阶段贸易协议，并将进一步在稍后的谈判中就他两次对华政策演说中所提到的结构性问题，“知识产权盗窃”的现实挑战加以沟通。另有消息显示，美国农业部根据国内出口商发来的报告统计，近期向中国出口了超过26万4千吨大豆，并将会于2019至2020销售年度内向中方交付。自上月1日开始的本销售年度以来，美国农业部已确认向中国出售约600万吨大豆。而在贸易战爆发前的2017年，美国大豆对华同期销量约为840万吨。

路透社周二还报道，中国政府在当天给予多家国内和国际大豆压榨企业，针对1000万吨美国大豆的关税豁免配额。而彭博社则援引消息人士的话说，如若美中达成第一阶段贸易协议，中方愿意在协议达成的第一年就购买200亿美元美国农产品。此外，纳瓦罗在接受采访时并透露称，第一阶段美中贸易协议可能在新年到来之前被完成。他说，这一结果将取决于智利11月中旬的谈判。纳瓦罗称：“最好的办法就是看看智利会发生什么。”他说，“这将会很好地体现出（贸易战中）我们的位置。正如（特朗普）总统多次说过的那样，我们会得到一个好的协议，或者我们不会，我们要等等看到底会发生什么。”