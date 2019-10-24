英国卡车39中国人尸惨案 司机苦说只知拉的是蘑菇与饼干

英格兰艾塞克斯郡发生货柜39死命案，死者全为中国籍，震惊英国。警方逮捕25岁的北爱尔兰驾驶罗宾森，他表示，打开货柜要拿文件时才发现里头有尸体。罗宾森也很吃惊，因为“平常载的是饼干和蘑菇”。

广告 继续浏览后续

据世界日报今天报道，英国货柜39尸案，驾驶也很惊，“平常载的是饼干和蘑菇”。

该报道说，英国格雷斯市东大道（Eastern Avenue）的华特格雷德工业园区（Waterglade Industrial Park）发现39具尸体，初步确认38名成人与一名青少年死亡。死者全为中国籍，震惊英国。警方逮捕25岁的北爱尔兰驾驶罗宾森，他表示，打开货柜要拿文件时才发现里头有尸体。

报道称，英国货车惊现39尸案，证实全是中国人，可能冻死于-25℃。

据该报道，罗宾森驾驶拖车头从爱尔兰都柏林出发，22日由威尔斯的霍利希德入境英国，23日凌晨一时五分，拉了货柜离开港口。开到工业园区后，罗宾森下车打开货柜要拿文件时才发现成堆的尸体，立刻通报救护单位，救护单位再通报警方到场。

北爱警方24日突击搜索三个地点，包括罗宾森的住处；和罗宾森同住的父母看社群网站才知儿子被捕，非常震惊。罗宾森表示，他平常载的货柜装的都是饼乾和蘑菇，当下发现尸体时冷冻功能是开着的。他的友人坚称罗宾森是个好人，与此案无

该报道说，25岁北爱尔兰货柜车驾驶罗宾森，因涉嫌谋杀被英国警方逮捕。

此前有消息说，中国驻英使馆派员前往事故地点，但至此没有官方消息传出。39名中国籍死者身份仍然不明。