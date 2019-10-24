英国边境卡车39尸惨案 惊曝死者或是中国人 中国官方称正在核实

英国埃塞克斯郡集装箱藏尸案中的39名死者，初步据信为中国公民。英国警队就伦敦近郊揭发的冷冻集装箱藏尸案发现更多新线索，初步确认涉案集装箱与卡车拖车并非一同入境。据案发时的消息称，卡车与集装箱来自保加利亚，从威尔士霍利海德港（Holyhead）入境英国。但最新调查显示，集装箱是从比利时泽布吕赫港（Zeebrugge）运到伦敦东面的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet），于星期三（10月23日）凌晨被提取拉走。但BBC没有提及关于死者初步据信为中国公民的细节。

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据bbc今天报道，英集装箱惨案39名死者“初步据信为中国公民”。

英国警方警方把集装箱卡车移送附近仓库开展遗体辨认工作。BBC了解到，英国埃塞克斯郡集装箱藏尸案中的39名死者，初步据信为中国公民。

英国警队就伦敦近郊揭发的冷冻集装箱藏尸案发现更多新线索，初步确认涉案集装箱与卡车拖车并非一同入境。

该报道说，这起命案是否牵涉走私人口等犯罪仍待调查。埃塞克斯郡警察厅（Essex Police）表示，卡车已被开到案发现场附近一处码头仓库内，以便在死者尊严得到保护的环境下，开始鉴别集装箱内39名死者之身份。

涉案卡车拖车司机，25岁的北爱尔兰人罗宾逊（Mo Robinson），目前继续由埃塞克斯郡警察厅以谋杀罪嫌疑扣查，北爱尔兰警察（Police Service Northern Ireland）则派员搜查两处地点。比利时当局也宣布介入调查。

该报道说，英国首相约翰逊表示“震惊”，并说必须把幕后黑手追寻到底。

bbc说，埃塞克斯郡这起命案让人联想起2000年6月发生的多佛尔港（Dover）卡车命案。当时，口岸当局在一辆从多佛尔港入境英国的集装箱卡车上发现58名中国偷渡客的尸体，另有两人生还。荷兰籍的货柜车司机被逮捕，2005年被荷兰法院以过失杀人罪判处十年半监禁。

报道指，2004年，23名中国非法劳工在英格兰西北部的莫克姆湾拾贝时在海潮中丧生。

据埃塞克斯郡警察表示，39名死者中，有一人为未成年人。

至星期三晚，北爱尔兰警察在阿马郡（Armagh）搜查了两处民宅，阿马郡正是卡车司机罗宾逊的居住地。

埃塞克斯郡警察厅副总警监皮帕·米尔斯（Pippa Mills）表示，辨认死者身份是当前要务，但恐怕需时甚久。英国国家打击犯罪调查局（NCA）证实已派员参与辨认遗体工作，并调查案件是否涉及有组织犯罪。

涉案集装箱属于冷冻集装箱。英国公路运输协会总裁伯尼特（Richard Burnett）指出，箱内温度最低可达零下25摄氏度。他形容把任何人安置在这样的环境里“极其恐怖”。

该报道说，比利时联邦检察院发言人艾力克·范德伊瑟（Eric Van Duyse）表示，比方目前仍不知晓集装箱在比利时境内停留了多久，该国也将开展调查。

据bbc说，保加利亚当局则证实卡车是在该国上牌，车主是一家由爱尔兰共和国公民持有的公司。保加利亚总理鲍里索夫（Boyko Borisov）表示，卡车于2017年上牌之后再也没入境该国。保加利亚外交部一名发言人称，死者来自该国的机会不大。

人口贩子把偷渡者送进英国的手段也越趋危险。最常见的有藏身在卡车内，但也有越来越多人使用标准海运集装箱偷运人蛇，甚至使用冷冻集装箱，就好像在埃塞克斯郡那辆卡车上的一样。

据中国官方媒体消息说，中国官方正在核实此消息以及死者可能是中国人的身份。