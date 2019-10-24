被指工程建筑缓慢 坦桑尼亚地方政府逮捕4名中国雇员

位于东非南部的坦桑尼亚地方政府在周四宣布，由于涉及当局投资的两项基础建设项目进展缓慢，达累斯萨拉姆市（Dar es Salaam）警察受命逮捕了4名负责工程的中国建筑承包商雇员。

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法新社的报道指出，被逮捕的4名中国人包括3名男子和一名女子。他们都是两家在当地从事基础建设项目的公司员工。这两家公司被指承包了当地一条运河的建设，及在该国最大城市达累斯萨拉姆附近一条公路的部分建设项目。达累斯萨拉姆区执行秘书长昆恩哲（ Abubakar Kunenge）向记者表示，这两个工程的进展十分缓慢。他并介绍称，“是达累斯萨拉姆省省长马康达（Paul Makonda）下令将这些人逮捕的；马昆达希望以他们作为负面榜样，警告他人”。

昆恩哲介绍称，“这四人被要求在夜晚时到当地的警察局中报到，第二天早上再去相应的工地监工，而当局对他们实施的这种措施将直到省长觉得工程进度达到足够要求后停止”。他说，“这些工程具有很大的公共价值......而那些无法遵守合同的商人则没有在我们这里做生意的机会”。报道称，由坦桑尼亚总统马古富力（John Magufuli）领导的该国政府出台了一系列强制性措施，例如违背他们认为不公平的合同或强迫外国公司重新谈判合同，及在国内动用公权力镇压同性恋者、怀孕的女学生、媒体和反对派等。