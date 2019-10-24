达赖喇嘛：不寻求西藏独立 呼吁中国保护藏区文化

西藏精神领袖达赖喇嘛周三在出席活动时再次向外界表示，不寻求西藏独立，但希望中国政府能尊重西藏文化传统。达赖喇嘛说，“藏人还是要在中华人民共和国的范围内共同生活”。

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美国和平研究所（United States Institute of Peace）在本周三和周四两天，于印度达兰萨拉组织题为“青年和平建设者对话”的论坛活动。达赖喇嘛在周三接见了与会的部分青年代表，并作出了上述表态。在谈到西藏问题时，他讲话称，“中国人是人类，我们也是人类。在地理上，我们必须共同居住在一起。自从2008年，我们就决定不寻求独立。 和谐共处，这样更好。事实上，‘独立’只是一个政治词汇。”达赖喇嘛说，“ 既然我们不寻求独立，我们要在中华人民共和国的范围内共同生活。”他还告诉在座的与会者称，“政治上仍然是中华人民共和国的一部分。但是，因为中国宪法自身也提到了中国各个不同的藏区，所以，中国的所有藏人都应该享有保留我们自己的文化和语言的相同的权利。一些中国的强硬派试图消灭藏族文化和语言。”

达赖喇嘛说，“如今，情况在改变，很多中国人展示了对藏族文化的兴趣，很多还信奉佛教。所以，我们要有耐心，同时要有决心，相信真理，这是很重要的。”他并补充称，“中国极为依靠枪炮的力量，而我们依靠的是真理的力量。暂时来看，枪炮的力量更决断，但长远来看，真理的力量是永恒的。”现年84岁的第十四世达赖喇嘛于2011年宣布卸下政治职务，仅以宗教领袖的身份就西藏问题等现世事物发声，他的这一决定也在当时结束了数百年来达赖喇嘛转世长期保持政教合一的传统。他并为尝试和平解决西藏问题提出了所谓的“中间道路”。据悉，达赖喇嘛在月初参加宗教活动时也曾重复，西藏不寻求从中国独立的态度。他讲话称，如果能实现真正的“藏汉大团结”，使得两个民族间互相尊重，必将使得十几亿人受益。他并表达了对在西藏资源开发中，就生态环境维持和保护问题的担忧。

此外，由于达赖喇嘛逐渐年事已高，一向对达赖喇嘛和其主张采取否认和批评态度的中国官方，曾在今年年初多次对其转世问题作出回应。中国外交部发言人耿爽在出席3月19日记者会时表示，活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的仪轨和制度，中国政府实行宗教信仰自由政策，颁布有《宗教事务条例》和藏传佛教活佛转世管理办法等，尊重和保护藏传佛教的这一传承方式。他说，达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，第十四世达赖本人也是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准即位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世都应该遵守国家的法律、法规，遵循宗教的仪轨和历史定制。而随后在7月则有报道称，达赖喇嘛认为，“自己决定是否转世，这个权力不会也不应落入中国政府手中”。