陈同佳案进展扑朔迷离 微妙角力无处不在

杀害港女潘晓颖并装箱弃尸的凶嫌陈同佳，23日自香港监狱出狱重获自由，但是否依约来台投案，仍是未知数，陈嫌狱中教化师、香港圣公会教省祕书长管浩鸣日前证实，曾接洽过台湾律师，据镜周刊指，管浩鸣确曾在9月及10月二度来台，咨询的律师就是蓝营国师级法界大佬，管浩鸣更依该大佬意见，说服港府高层接受陈同佳来台“自首”。有报道指，管浩鸣透露陈同佳曾购23日赴台机票但因各种困难因素而退票了。陈同佳案目前也成为台湾大选民进党与国民党等派别相互攻击的因由。

广告 继续浏览后续

据雅虎新闻今天引述消息，港女箱尸案凶嫌被自首，港府人士透露：蓝营法界国师献策。据报道引述镜周刊Mirror Media消息，引爆香港反送中抗争运动的港男陈同佳，去年2月在台杀害女友潘晓颖后潜逃回港，引爆台港两地政治、司法角力战，昨晚传出陈同佳已搭机来台，但事后证实是乌龙，管浩鸣说陈同佳到台“自首”确实日期，会再通知媒体。

一位熟识管浩鸣的香港政界人士向本刊透露，这名蓝营国师级的法界大佬，数月前向港府高层献策，策动陈同佳以自首名义前往台湾受审，只要陈嫌被送到台湾受审，港府就可以从反送中困境脱身。

该报道说，对于这位法界大佬的建议，多位港府高层都提出质疑，认为万一台湾刻意在陈嫌出狱时向港方要求接回受审，原本提议自首的港府反而会陷入两难困境，接受等于承认台湾的司法管辖与主权，不接受则形同纵放凶嫌，坐视港女无辜受害，尽管二派意见相持不下，但急于从反送中脱身的心态下，港府高层仍同意进行规划。

据报道说，按照这名法界大佬建议的自首剧本，是由管浩鸣提交陈同佳书信，表达因有懊悔之意，决意要到台湾自首，由港府向台湾提出，原本陈同佳坚拒到有死刑规定的台湾受审，但在管浩鸣大力说服下，坚持自己是过失犯案，该法界大佬所属的律师事务所也会替他全力辩护，确保嫌犯陈同佳能全身而退，事后港方也会给陈家应有的补偿，陈嫌在家人及多方管道劝服下，才松动表达愿意来台接受司法审判，形同被自首。

知情人士透露，身兼北京政协委员身分的管浩鸣，在港女命案后多次来台，穿梭港方、陈嫌与这位国师级法界大佬交换意见，就相关司法资讯、港府与台湾当局可能交涉状况，以及后续法律攻防多次与蓝营人士讨论，也将相关意见带回给港方，扮演重要的角色，至于向港府献策的该名蓝营法界大佬，更是居于关键地位。

据东网今天的相关报道指，传陈长文为陈同佳担当辩护律师并与管浩鸣曾见面。

该报道说，陈同佳日前在港完成服刑后，表示愿赴台自首。台媒周四（24日）消息指，台湾知名律师陈长文将为陈同佳担当辩护律师。陈长文对此表示，因于事件敏感，对此无法证实，也无法否认。惟他透露过去曾与管浩鸣见过面一次。

该报道指陈长文周三（23日）受访时表示，过去曾与管浩鸣见面，惟当时未有透露自己是否受陈同佳委任成辩护律师。同日官媒曾刊出一篇管浩鸣专访，提到陈同佳父母曾到台湾与律师见面，但同样未有透露律师身份。有台媒周四再度向陈长文查证，他依然表示没有回应。

据悉，陈长文是理律法律事务所资深合伙人，于哈佛大学读法完成博士学位，熟悉两岸法规。而他过去曾任台湾的行政院政务顾问、中华民国红十字会总会会长，且为台湾海基会首任秘书长。

台湾有报道指媒体提问问及由谁出资付款律师为陈同佳辩护花费，有关人士以私人内容而婉拒回答。

仍据东网今天报道，台湾陆委会促管浩鸣少说两句，强调非跨境执法。

牧师管浩鸣日前表示，希望台方不要吓唬台湾杀人疑犯陈同佳。台湾陆委会主委陈明通周四（24日）出席完台湾的立法院内政委员会后表示，若管浩鸣有心让陈同佳到台湾受审，应少说两句话，并指港府有义务替受害者伸张正义，当台湾要办理案件时，港方要配合，强调台湾派员将陈带返台湾非跨境执法。

陈明通表示，双方对此案均有管辖权，如果香港要办，台方会透过司法互助把相关资料给港方；如台湾要办，港方则需把相关资料给台方。陈续指，台方现争取的是怎样把陈带返台湾、相关证据如何透过司法互助带回来。

据陈明通又指，台方派员赴港一事并非跨境执法，直指这宗跨境犯罪案件必须两地政府一起合作。他续指，若港府对此不配合，则会继续要求配合，指出香港政府有义务为同为港人的死者伸张正义，如今只需让台方人员把陈带走，同时将证据交给台方。