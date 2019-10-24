港区议会选举上路 黄之锋参选资格仍悬 黄贴寻人启事催促

香港区议员候选人简介会将于今晚举行，有4名民主派候选人于昨日获裁定提名有效，赶上末班车，但香港众志秘书长黄之锋的参选资格却仍未定。黄之锋在脸书疾呼“请选举主任莫再回避，立即确认提名”。香港官方解释选举主任请假将推任替代人处理。黄之锋指怀疑有北京命令。黄之锋报名参加海怡西的选举，同区参选人包括现任议员新民党陈家珮及民主派林浩波。

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据明报今天报道说，就区议会选举黄之锋未获确认资格，选举主任临时换人推迟抽签。

报道称，选举管理委员会今晚（24日）举行区议会选举候选人简介会，香港众志秘书长黄之锋表示希望可以候选人身分出席，惟“全港得返我一个未知入唔入到闸”。对于至今未获确认参选资格，他感到匪夷所思，认为过程存在政治审查。他中午到南区民政署要求会见选举主任马周佩芬不果，及后引述消息指“马太请假没上班”，质疑对方“好烦恼罗织莫须有罪名DQ我”。

据南区区议员、新民党陈家珮（Judy）于facebook发文称，今午3时08分收到选举事务处来电，通知其因该选区有参选人资料未完成处理，今晚的抽签程序不会包括海怡西。

她引述自己当时回复，说今天已是10月24日，距离正式投票日尚余仅仅1个月，选举主任应给予时限作出相关决定，以及尽快公布下次进行抽签的细节安排，好让各候选人安心展开选举工作。她对此表示无奈。

据选管会下午发稿宣布，南区民政事务专员马周佩芬因病休假，职位即日起由油尖旺民政事务专员蔡亮兼任，直至另行通知，蔡亮同时成为有关选区的选举主任。由于南区海怡西选区尚有一份提名表格在处理中，当区选举主任会于稍后另行安排为该选区抽签。

报道引述黄之锋指出，回复选举主任的提问至今一星期，对方“已读不回”，亦无第三轮追问，相信自己已符合资格成为侯选人。不过现时仍未收到有关通知。他认为，政府是在罗织DQ自己的理据，但在执行上遇到困难。他表示，马太隐身，反映选举主任正承受某方面极大的政治压力，合理推断北京和港府已下达硬指令必须DQ自己。

黄之锋重申，他的政治主张与其他已获确认参选资格的候选人一样，符合一国两制，强调从没主张“港独”，又称若仍然被DQ，证明由始至终，政府只想审查筛选，拒绝公平选举。

据黄之锋续说，无法理解政治审查对香港实施一国两制有何益处。他解释，国际社会都十分关注，在中美交锋之际，港府会如何保障港人的政治权利，以维持高度自治。为此，他严肃呼吁选举主任和特区政府三思而行，作出维护一国两制良好实施的明智决定，立即确认他的候选人资格。

黄之锋报名参加海怡西的选举，同区参选人包括现任议员新民党陈家珮及民主派林浩波。