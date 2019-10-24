龙门冰室红磡店疑遭挺送中砸毁 反送中民众排长队表慰心

香港社会因送中与反送中继续撕裂。香港餐厅龙门冰室红磡店今天再陷撕裂漩涡。该店家今天早上开门营业即遭不明身份蒙面持棍打砸威吓，店面设施遭严重损坏。该店主在反送中运动中一直援助反送中示威者，店主担心受到亲中者报复打击。消息传出，香港无数民众前往龙门冰室红磡店排长队，购吃表支持与安慰。

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据自由时报今天报道说，撑“反送中”遭砸店，港民大排长龙力挺。

从反送中运动以来一直“撑港”，并提供学生“免费餐”的香港餐厅龙门冰室红磡店，今日（24）早上开店时发现遭人破坏。店员整理店铺照常开业后，门外出现大量人龙排队力挺店家；不少民众笑称要“惩罚”店家，将店家吃垮。

报道引述《立场新闻》 消息，龙门冰室自反送中运动以来，多次声援示威民众、年轻人，不料今日红磡店竟遭人破坏。老板张先生指出，今晨5时多名员工准备开店时，突然遭数名蒙面持棍男子闯入破坏，打碎多片玻璃窗及监视器，随后逃逸无踪。

报道引述张先生说，今次破坏估计维修费约数10万元，他不知道袭击者的身分，但怀疑跟店的反送中立场有关，可能是“蓝丝”市民看不顺眼。张先生说，他不会后悔“撑学生”，“我不觉得我有做错”。张先生也表示，因为他不相信警方，所以不会报警。

据报道称，在龙门冰室遭砸店的新闻传出后，香港市民纷纷给予加油、祝福甚至捐款，下午更出现长长的排队人龙。店家也感动地在脸书表示，感谢所有人的支持，虽然今日电脑被砸需要手写点单，玻璃被砸烂也使冷气不凉，“但大家依然不离不气地大排长龙支持，感激万分”！