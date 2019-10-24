美国副总统彭斯发表演说，谈香港、台湾、NBA

美国副总统彭斯24日上午在智库“威尔逊中心”（Wilson Center）发表演说，谈到香港反送中、台湾与美中关系、中国的NBA事件。

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彭斯表示，他很高新看到香港当局撤回《逃犯条例》修订。他说，过去几个月以来，香港数百万人为保障自身权利和平示威，美国与香港站在一起，美国人民仰慕你们，他敦促香港示威者以非暴力方式继续走下去。彭斯同时敦促中国展现克制，并履行其尊重香港人民的承诺。

谈到台湾，彭斯说，国际社会绝对别忘了，与台湾交往不会威胁和平，而是会维护台湾的和平，以及整个地区的和平；美国始终相信，台湾民主为所有华人展现一条更好的道路。彭斯提及，美国与台湾并肩捍卫得来不易的自由，也认知台湾是中华文化与民主的灯塔；在特朗普政府领导之下，已批准更多对台军售案。

彭斯表示，特朗普政府会继续奉行美国的“一中政策”，诚如美中《三个公报》及《台湾关系法》；中方过去一年却透过金援外交，劝诱另外两个国家从承认台北转向承认北京，并且增强对台湾民主制度的施压。

彭斯并谈到近期的NBA事件，他说NBA做事像是中共的子公司。

此外，彭斯表示中国想要不同的美国总统，这代表总统特朗普对中采取的策略正确。虽然美中关系面临许多挑战，但美国仍寻求与中方在公平、互相尊重的基础上，建立更好的关系。