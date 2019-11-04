担心中国 印度决定不参加区域经济合作伙伴关系协定

泰国商务部长Jurin Laksanawisit 4日表示，区域经济合作伙伴关系协定（RCEP）已完成协商，并告诉路透社印度并未撤出。但是印度外长最终宣布印度不参加这个北京推动的协议，担心中国产品冲击印度市场。

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法新社说，印度担心被中国商品淹没，而在最后时刻决定不参加这个协议。之前路透社发自曼谷的消息说，由于印度在曼谷会议之前最后一刻提出的要求，因此外界质疑各方能否就这个中国支持的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)达成协议。 但泰国商务部长今天宣布，这个协议“昨晚已经协商完成。”

印度外长辛格（Vijay Thakur Singh）之后在曼谷的记者会上宣布说，为了印度国家利益，印度决定不参加区域经济合作伙伴关系协定。

法新社说，如果印度参加，这个区域经济合作伙伴关系协定将涵盖全球一半人口的市场和全球30%的GDP。不过，印度最终决定不参加，原因是担心加入这个协定后，中国商品将涌入印度市场，重创印度工业。

区域经济合作伙伴关系协定（RCEP）包括东盟10个成员国：印尼，泰国，新加坡，马来西亚，菲律宾，越南，缅甸，柬埔寨，老挝，文莱，以及中国，日本，韩国，澳大利亚，新西兰。上述15国在印度不参加的情况下，仍然决定在2020年签署这个协定。