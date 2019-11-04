柏林墙倒塌30周年 德国东西之间差距犹存

德国东部和西部人在倒塌柏林墙前

本周德国和欧洲在沉重的气氛中开始庆祝柏林墙倒塌30周年，1989年11月柏林墙的倒塌标志着冷战的结束，给人们带来希望，但是最近几年民粹主义抬头，德国东西之间差距犹存。

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德国政界计划本周低调庆祝柏林墙倒塌30周年，与此前柏林墙刚刚倒塌时候民众兴奋形成鲜明对比，今年德国和欧洲政界庆祝活动的重点应该在本周六11月9日，30年前的这一天德国人爬上分离东西柏林的隔离墙，开始用锤子等捣毁柏林墙。在1990年6月东德政府决定拆除柏林墙，这代表了东德共产党政府的倒台以及德国的统一。

就在10年前庆祝柏林墙倒塌20周年之际，包括德国，法国，英国和美国等30多个国家领袖和民众也曾经兴高采烈出席在勃兰登堡门前的庆祝活动。

柏林墙倒塌30年后的今天，虽然160多公里长的柏林墙地带已被改造成一片绿化地，深受体育爱好者的欢迎，但是柏林墙倒塌后带来的新气息出现变化，而且最近几年形势不容乐观。在本周举行相应的如展览，音乐会和演出等纪念活动，但是本周六没有隆重的庆祝活动。

法新社分析指出，一方面德国东部与西部依然存在巨大差异，德国东部经济不景气，在东西德合并后东部工厂大规模关闭，根据调查显示，目前一些原东德居民认为自己是二等公民。德国极右翼反移民政党抬头，极右翼也在德国东部得到支持。另一方面随着美国退出《中导条约》，全球开始新的一轮军备竞赛，而来自中国和俄罗斯的势力也在该地不断增长。

欧盟此前曾经指责30年前离开共产党领导的如匈牙利，波兰等国家没有进行国家的法制建设，一些前东欧民众受到民族主义的诱惑。

柏林墙早已不存在，它的倒塌让人们铭记，而且人们不会忘记东西冷战的历史教训。