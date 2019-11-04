进博会开幕 习宣示反击美国优先

中法领导人和夫人、牙买加、希腊和塞尔维亚女总理等人在上海 2019年11月4日

第二届中国国际进口博览会5日开幕，在贸易争端挥之不去的阴云下，中国国家主席习近平将连续第二年出席开幕式发表主旨演讲，除了宣示进一步放宽市场准入对外开放、扩大进口，更将反击“美国优先”的单边保护主义，强调中国带头捍卫多边贸易体制。

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中国一再强调，进博会是全球目前唯一以进口为主题的国家级展会，首届对外采购成交金额创下578.3亿美元，今年规模更甚以往，也将是今年中国主场外交的收官压轴之作。

尽管美国依旧抵制出席，但习近平在开幕式后，将与今年出席进博会国外领导人最重量级的法国总统马克龙共同巡馆，到访LV、欧莱雅等法国指标品牌厂，各界更好奇，习近平会不会“顺道：参观空中客车，为美国波音和法国空中客车在中国航空市场竞争表态。

众所瞩目的是，今年进博会的采购商规模超过50万，除了中国内需市场、一带一路商机，境外采购商已超7000人，是全球最大的采购供应平台。

鸿海旗下富士康科技集团今年在专区摆设“8K电影院“，用全球最大120英吋8K无拼接大屏幕，应用5G传输，以超高清画质呈现台北故宫古文物，以及看世界”台湾篇“的兰屿飞刀鱼季、绿岛迎日出等台湾美景，栩栩如生在眼前跃动。

太子汽车集团则首度在中国展示与金属中心IVC实验室开发的无人搬运“智能协同搬运系统“，太子集团旗下荣飞科技执行长杨光勋透露，这项智能科技刚拿到iF、美国R&D100的创新设计大奖，碍于IVC法人背景，由台厂打前锋登陆进军抢单，做大台湾科技出口实力。

太子集团今年参展更主打智能手势辨识解决方桉，应用穿戴系统感应手部肌肉动作侦测手势，“空手就能控制各式电子装置”，取代传统遥控器。