马克龙抵访上海 “打出欧洲牌”

法国总统马克龙11月4日至6日访华、出席第二届中国国际进口博览会开幕式并对中国进行国事访问。4日抵达上海一站后，马克龙对参加进博会的法德企业代表表示，法德特别是欧洲越是参与更广阔的国际贸易，信誉和成果也就会更加显著。

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11月4日晚，马克龙同习近平主席共进晚宴。11月 5 日上午，马克龙总统将出席在上海举行的第二届国际博览会开幕仪式，并将继习近平之后致辞。马克龙总统和习近平主席还将一同参观法国馆。

11 月 5 日中午，马克龙总统将同艺术家共进午餐，然后将为上海蓬皮杜中心揭幕。它是法国第一个在国外建造的蓬皮杜中心，中法预计在未来5年（2019-2024）于上海开展20多场不同类型和规模的展览。这将是巴黎蓬皮杜中心的部分展品第一次走出欧洲。

法新社报道说，11月5日晚上，习近平主席将在上海豫园以私人晚宴款待马克龙总统，以回谢今年三月访法时马克龙在尼斯为他举行的私人会面。晚宴后，马克龙总统一行将抵达北京。 11 月 6 日，马克龙总统将同习近平主席和李克强总理进行正式会谈，并将签署一系列商业合同和双边合作协议。

这次随马克龙总统访华的法国企业约四十家，其中有十五家大型企业，如巴黎银行 、空客、赛诺菲、法国电力、圣 - 戈班玻璃公司等，二十五家中小企业，大多数来自农副产品行业。法国总统府说，法国政府不仅支持法国大企业，也要尽力协助法国的中小企业打入中国市场。法国总统府还透露，马克龙总统此次访华将签署四十多项合同，涉及的领域有航空、能源、农副产品等。

德国一部长和未来的欧洲贸易专员随行访华

我们注意到，此次访华团中，马克龙刻意“安排了”德国联邦教研部长卡尔利泽克（Anja Karliczek）和即将上任的欧盟贸易专员郝根(Phil Hogan)。可见法德和欧洲共同与中国全方位的合作的重要性。

中国版的“阿斯特”和“欧胖”将被搬上银幕

中法在文化方面也将推进一系列具体项目。如将在中国和法国举办大型音乐会，法国国家广播乐团将积极参与。位于上海的蓬皮杜中心是法国第一个在国外建造的蓬皮杜中心，在今后五年里，这里将举办一系列半永久性的艺术展览，为深化中法、中欧艺术交流做出贡献。

此次陪同法国总统马克龙访华的还有一个文化人，他是演员、导演及制作人吉约姆·卡内（Guillaume Canet）。法新社透露说，风靡欧洲、南美的喜剧电影《阿斯泰利克斯历险记》（Astérix le Gaulois），又译《高卢英雄传》也将有续集“神舟大帝的阿斯泰利克斯 Astérix和奥贝利克斯 Obélix”的拍摄也在酝酿之中。