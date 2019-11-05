专家:欧洲若联中抗美 是太天真了

正在上海访问的法国总统马克龙呼吁中国与欧洲联合对抗单边主义。在北京与华盛顿贸易战之际，马克龙本次访华的一个重要目标是拓展法国和欧洲与中国的经贸合作。香港浸会大学中国问题专家高敬文（JP Cabestan）指出，欧洲如果要联中抗美，那是太天真了。

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙4日在上海进博会呼吁欧洲国家联合起来在欧中贸易天枰上增加分量。他同时也呼吁中国与欧洲展开更多合作，共同对抗单边主义倾向…。他未明说单边主义指谁，不过在中美贸易战背景下，大家都明白他说的是奉行单边主义的美国总统特朗普。

法新社今天引述香港浸会大学的中国问题专家高敬文（JP Cabestan）表示，毫无疑问，中美贸易战推动中国向法国和其他国家靠拢，但如果欧洲因此觉得可以联合中国对抗特朗普，那就太天真了。

这位《明天的中国 民主或独裁》一书的作者告诉法新社：现在中国仍然是世贸组织的问题，是破坏南海稳定的因素，是对台湾的威胁。他说，面对香港和我们的民主价值观，中国是极权主义的另一端。

马克龙本次访华邀请德国教育科研部长卡尔利泽克（Anja Karliczek ）和即将担任欧洲经贸专员的爱尔兰人郝根（Phil Hogan）同行。郝根目前是欧洲农业专员。

马克龙表示，在国际局势越来越混乱的情况下，欧洲非常需要比现在更密切合作，才能有效地与美国和中国抗衡。马克龙还说，不仅在经贸领域欧洲加紧合作非常必要，其他方面也一样，比如在敏感的5G问题上，还有气候问题等等。因为如果我们不紧密联合，就达不到我们应该达到的目标。

法新社说，马克龙2018年首次访华的重点是外交。这回他第二次访华的重点是经济与贸易。马克龙周一宣布法中之间将签署40来个经贸合同。本次跟随他访华的法国企业代表团，有空客集团，奥莱雅，苏伊士，巴黎国民银行，液化空气，电力公司…