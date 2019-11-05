中美贸易战 台湾获益

联合国贸易和发展会议在11月5日星期二公布了一份有关中美两国贸易战经济损失的研究报告，报告结果显示在贸易战影响之下，中国输美产品在2019年上半年下降350亿美元，占同期全部输美产品价值的约四分之一。

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根据联合国贸易和发展会议的这份报告，16个月的中美贸易战当中，双方都是输家，“美国对中国加征的关税成为伤害双方经济的利器：美国的损失主要集中在消费者日常购买产品的价格上涨方面，而中国的损失主要集中在出口显著下降，主要波及办公器材和通讯器材，化学品，家具，电子机械等也相应下滑”。

报告还指出，就在中美贸易战期间，部分其他国家趁机抬高对美国的产品出口：台湾方面，今年上半年对美国出口产品价值增长42亿美元，主要增长的输美产品为办公器材和通讯设备。同期墨西哥对美国出口同比增长35亿美元，主要相关产品为农业食品，交通设备和电子器材。欧盟整体则对美国出口增长27亿美元，主要涉及机器类商品。越南对美出口也增长26亿美元，主要涉及通讯器材和家具。另外一些数额较小的增长出现在了韩国，加拿大与印度，额度从9亿美元到15亿美元不等。

虽然局部有国家获利，但联合国贸易和发展会议警告，整体来看中美贸易战对全球经济是一个危险，对全球经济稳定和增长构成威胁，“如果中美两国贸易战继续，就算是目前出口增长的国家最终也将受到冲击”。