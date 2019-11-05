为防欧洲农产品被仿冒 马习将签IGP协议

法国总统马克龙11月5日在上海宣布他将与中国国家主席习近平签署欧中产地保护标识（IGP） 协议。该协议是为防止上百种欧洲农产品进入中国市场后遭仿冒。马克龙认为此举显示他处理贸易方面的务实与积极。

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马克龙在上海向参加上海进口博览会的企业和媒体宣布了上述消。他并解释说，这个协议在促进欧洲与中国双方贸易的同时，可以保护我们的品牌。它也显示我们懂得如何以务实手段来建立积极的贸易程序。

产地保护标识（IGP）已在欧洲市场流行，马克龙与习近平明天将在北京签署的这个欧中之间的产地标识保护协议，涵盖100种欧洲农产品，其中法国26种，包括多种酒类和奶酪。这些产品进入中国市场后，消费者购买时可以通过“产地保护标识”来辨别真伪。

在中美贸易战背景下，马克龙今天在上海呼吁欧洲企业联合起来，共同增加对华经贸的重量。为凸显面对中国凝聚欧洲的意愿，马克龙本次访华特邀德国教育科研部长卡尔利泽克（Anja Karliczek ）和即将上任的欧洲经贸专员爱尔兰人郝根（Phil Hogan）同行。

法国是本届上海进口博览会的嘉宾国，马克龙作为嘉宾国首脑在进博会开幕式上发表讲话。据法新社说，在中美贸易关系紧张的背景下，马克龙在讲话中呼吁中国向外国企业进一步开放其庞大市场。他还呼吁中国与欧洲展开更多的合作，共同抵抗单边主义倾向…。