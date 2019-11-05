人权观察再度呼吁马克龙与北京公开讨论人权议题

法国总统马克龙周二在中国发表的首场演讲重点聚焦中法在气候领域的合作，但却只字未提同样引人关注的香港，新疆等地的人权问题。人权观察呼吁马克龙必须与中方公开提到人权问题。

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人权观察法国分部负责人Bénédicte Jeannerod女士呼吁总统马克龙必须公开提到人权问题，而不是同此前爱丽舍宫所言要在私下同中国官方谨慎地讨论人权：她向法国文化电台强调指出：“为什么必须与中国领导人公开讨论人权问题，因为如果仅仅与中国官员私下讨论人权问题，中国普通民众根本就无从得知，那些个人权利受到侵犯的人更加不会知道。而我们认为今天新疆维族人受到镇压的规模以及残酷程度必须引发各国领导人的关注，各国必须对此加于谴责，这就是为什么我们呼吁马克龙总统必须走出沉默的人权外交，必须走出所谓的谨慎外交，因为此前的经验证明，谨慎外交没有给北京当局施加任何压力，也没有产生任何效果。马克龙总统因此必须公开呼吁北京政府立即关闭新疆的再教育营，并且允许联合国的独立调查小组前往新疆视察。”

就在法国总统马克龙出访的前夕，多家英国以及法国的媒体都预测马克龙此行将与中方公开讨论香港与新疆等地的人权问题，法国国民议会议员台湾友好小组负责人让-弗朗索瓦·塞萨里尼先生（Jean Francois Césarini)上个月接受本台采访时也明确表示坚信总统马克龙将与北京当局提到香港以及新疆等敏感议题。