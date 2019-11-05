法国多级地区抗议中资管理图卢兹机场捞钱就走

曾在2015年被中资欧洲卡希尔集团收购49.99%的股权的法国的图卢兹-布拉涅克机场在11月5日星期二宣布2018年红利分摊总额为1620万欧元，这一决定得到了卡希尔集团和控股10.01%的法国政府的同意；但机场所在的上加龙省政府，图卢兹市政府，以及地区工商部则表示反对，这几方控股总共为40%，在一份联合公告中表达了不满。

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尤其是卡希尔集团在今年5月与法国公共建筑工程埃法日集团进入了收购图卢兹-布拉涅克机场相关股份的谈判阶段，这令法国的地区利益相关部门对中资集团的管理方式更加不满。上加龙省委员会代表帕斯卡尔-博罗抱怨称，“自2015年以来，全部发放的红利有6000万欧元，其中大约3000万欧元都由中方拿到”。

图卢兹-布拉涅克机场是法国地区第三大机场。上加龙省政府，图卢兹市政府和地区工商部在公告中谴责“法国政府没有考虑到地区控股方的利益，没有充分为法国乃至欧洲的航空业战略布局未来发展和稳定做出考量，这令人遗憾”。联合公告指出，“中资欧洲卡希尔集团已经准备把股权转给新接盘方，这再一次证明它的管理方式惟利是图，且目光短浅，并未真正为机场做真正打算，而机场是本地区重要的基础设施建设”。地区股东们还谴责中资欧洲卡希尔集团自从2015年接手之后，“本着立即盈利的逻辑，毫不考虑机场的长远发展或者地区整体利益”。